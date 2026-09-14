Ямал назвав найкращих футболістів світу, які заслуговують на Золотий м'яч-2026

Лівий вінгер Барселони Ламін Ямал включив себе у чільну двійку найкращих футболістів світу на цей момент.

Його цитує Marca.

Також зірковий гравець відзначив форварда мадридського Реала та збірної Франції Кіліана Мбаппе. На думку Ламіна, саме вони двоє заслуговують на Золотий м'яч-2026.

"Кому його віддадуть – це вже тема для дуже довгої розмови. Я щиро вважаю, що найкращих у світі двоє, і цього року нагороду заслуговую я, враховуючи мої досягнення. Я вважаю себе та Мбаппе двома найкращими футболістами світу. Для мене це очевидно, і всі, хто дивиться матчі, це знають", – сказав Ямал.

Нагадаємо, що головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та наставник Барселони Ганс-Дітер Флік в унісон назвали Ямала одним із фаворитів на найпрестижнішу індивідуальну нагороду цього року. А от колишній нападник лондонського Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі переконаний, що тріумфатором ЗМ-2026 повинен стати Мбаппе.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026, а організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. Торік володарем Золотого м'яча-2025 став лідер ПСЖ Усман Дембеле.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Гаррі Кейн. Форвард збірної Англії на Мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.