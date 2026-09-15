Президент Барселони розповів, хто заслуговує виграти Золотий м'яч-2026

Президент Барселони Жоан Лапорта впевнений, що головна зірка команди Ламін Ямал заслуговує на Золотий м'яч.

Його цитує COPE.

Він підтримав 19-річного правого вінгера, якого почали критикувати після його останньої заяви про шанси на здобуття індивідуальної нагороди у 2026 році.

"Я був би дуже радий, якби Ламін виграв Золотий м'яч, і насправді вважаю, що він його заслуговує", – заявив Лапорта.

У минулому сезоні-2025/26 Ямал відзначився 24 голами та 18 асистами у 45-ти іграх за каталонський клуб в усіх турнірах. А у складі збірної Іспанії став чемпіоном світу-2026. На Мундіалі оформив один гол і один асист.

У новому сезоні-2026/27 Ламін вже встиг взяти участь у 6 матчах за "блаугранас" (7 м'ячів і 2 гольові передачі).

Раніше Ямал і Кіліан Мбаппе вже заявляли, що заслуговують на найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Останні їхні заяви розкритикував колишній захисник Барселони Абелардо Фернандес.

Додамо, що церемонія нагородження ЗМ-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026.