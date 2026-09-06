Баварія перервала рекордну серію в Бундеслізі

Мюнхенська Баварія вперше за два роки втратила лідерство у турнірній таблиці Бундесліги.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Напередодні Баварія в 2 турі Бундесліги-2026/27 зіграла внічию 0:0 із Шальке. Це означає, що команда Венсана Компані за підсумками 2 туру не буде лідером у турнірній таблиці.

Таким чином, перервалася рекордна серія Баварії, яка не втрачала лідерство у Бундеслізі протягом 67 турів. Попереднього разу Баварія не була лідером чемпіонату за підсумками 2 туру чемпіонату 2024/25 років.

Серія з 67 турів поспіль на чолі турнірної таблиці є рекордною для Бундесліги. Попередній рекорд становив 43 тури і був встановлений також Баварією в 1972-1973 роках.

Також Баварія вперше з лютого 2025 року не забила жодного голу в матчі Бундесліги.