Легенда футболу назвав одного із фаворитів нового розіграшу Ліги чемпіонів

Легендарний ексгравець збірної Німеччини Лотар Маттеус переконаний, що мюнхенській Баварії до снаги боротися за перемогу у новому розіграші Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Його цитує Sky Sport.

На його думку, склад німецького гранда на ослаб. Також він не очікує, що у літнє трансферне вікно Баварія втратить когось зі своїх провідних гравців.

Окремо Маттеус заговорив про можливий відхід зіркового лідера Майкла Олісе, якого сватають у мадридський Реал. Лотар впевнений, що для здійснення цього трансферу повинно відбутися щось справді масштабне.

Раніше повідомлялося, що Олісе спілкувався з партнерами по збірній Франції, які виступають за Реал.

"Вважаю, що Баварія знову буде конкурентоспроможною в єврокубках наступного сезону – а це означає, що вона знову буде серед фаворитів Ліги чемпіонів. Їм не потрібно нікого боятися. Звичайно, для досягнення головної мети – завоювання трофея Ліги чемпіонів – їм знадобиться частка удачі. У будь-якому разі в чемпіонаті Німеччини Баварія є явним фаворитом", – заявив Маттеус.

Основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27, у якому гратиме Баварія, розпочнеться 8 вересня. Жеребкування цього етапу заплановане на 27 серпня.

Нагадаємо, що у минулому сезоні основного раунду турніру 2025/26 мюнхенці фінішували другими, набравши 21 бал у 8-ми турах. Команда Венсана Компані поступилася лише лондонському Арсеналу (24 очок).

Після чого німецький клуб дістався до півфіналу ЛЧ, у якому вилетів від паризького ПСЖ (сумарно за двома матчами 5:6).