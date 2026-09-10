У кожному матчі видно, що він особливий: Флік виокремив свого гравця в боротьбі за ЗМ-2026

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що його підочний Ламін Ямал заслужив на перемогу в боротьбі за Золотий м'яч-2026, оскільки він є винятковим футболістом.

Його слова передає ESPN.

"Звісно, він мій гравець, гравець Барселони. Він заслуговує на Золотий м'яч. Для мене це чудовий варіант. У кожному матчі видно, що він особливий. Ніхто не грає так, як він. Я вважаю, що він цього заслуговує".

Нагадаємо, що напередодні Ямал побив рекорд Кіліана Мбаппе у Лізі чемпіонів та став найрезультативнішим гравцем в історії турніру серед гравців до 20 років.

Це досягнення йому підкорилося у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти нідерландського Феєнорда (5:1 – перемога "блаугранас").

Загалом у поточному сезоні 19-річний гравець провів 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

Додамо, що церемонія нагородження Золотого м'яча відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні. Напередодні визначилися усі номінанти.