Визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026

У вівторок, 8 вересня, офіційно оголосили список із 30-ти номінантів на Золотий м'яч-2026.

Про це інформує Ballondor.com.

Номінанти на Золотий м'яч-2026:

Джуд Беллінгем (Англія, Реал)

Пау Кубарсі (Іспанія, Барселона)

Марк Кукурелья (Іспанія, Челсі/Реал)

Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)

Луїс Діас (Колумбія, Баварія)

Бруну Фернандеш (Португалія, Манчестер Юнайтед)

Габріел (Бразилія, Арсенал)

Ерлінг Холанд (Норвегія, Манчестер Сіті)

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Гаррі Кейн (Англія, Баварія)

Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ)

Ламін Ямал (Іспанія, Барселона)

Садіо Мане (Сенегал, Аль-Наср)

Маркіньос (Бразилія, ПСЖ)

Лаутаро Мартінес (Аргентина, Інтер)

Кіліан Мбаппе (Франція, Реал)

Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)

Ліонель Мессі (Аргентина, Інтер Маямі)

Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ)

Майкл Олісе (Франція, Баварія)

Вільян Пачо (Еквадор, ПСЖ)

Хуліан Кіньонес (Мексика, Аль-Кадісія)

Деклан Райс (Англія, Арсенал)

Родрі (Іспанія, Манчестер Сіті/Барселона)

Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ)

Вільям Саліба (Франція, Арсенал)

Ферран Торрес (Іспанія, Барселона/ПСЖ)

Дайо Упамекано (Франція, Баварія)

Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал)

Вітінья (Португалія, ПСЖ)

Також номінантів оголосили у наступних категоріях:

Найкращий жіночий футбольний клуб: Барселона, Баварія, Ліон, Манчестер Сіті та Америка.

Барселона, Баварія, Ліон, Манчестер Сіті та Америка. Найкращий чоловічий футбольний клуб: Арсенал, Баварія, ПСЖ, Фламенгу та Буде-Глімт.

Арсенал, Баварія, ПСЖ, Фламенгу та Буде-Глімт. Молодий талант року у чоловічому футболі : Керім Алайбегович, Айюб Буадді, Пау Кубарсі, Ян Діоманде, Леннарт Карл, Елі-Жуніор Крупі, Ламін Ямаль, Жоан Манзамбі, Ібрагім Маза, Воррен Заїр-Емері.

: Керім Алайбегович, Айюб Буадді, Пау Кубарсі, Ян Діоманде, Леннарт Карл, Елі-Жуніор Крупі, Ламін Ямаль, Жоан Манзамбі, Ібрагім Маза, Воррен Заїр-Емері. Молодий талант року у жіночому футболі : Верле Бурман, Вікі Лопес, Фелісія Шхродер, Клара Серрахорді, Лілі Йоханнес

: Верле Бурман, Вікі Лопес, Фелісія Шхродер, Клара Серрахорді, Лілі Йоханнес Найкращий воротар року серед чоловіків : Яссін Буну, Тібо Куртуа, Жоан Гарсія, Ґреґор Кобель, Еміліано Мартінес, Едуар Менді, Давід Рая, Матвій Сафонов, Унаї Сімон, Возінья

: Яссін Буну, Тібо Куртуа, Жоан Гарсія, Ґреґор Кобель, Еміліано Мартінес, Едуар Менді, Давід Рая, Матвій Сафонов, Унаї Сімон, Возінья Найкраща голкіперка року : Анн-Катрін Бергер, Ката Колль, Ханна Хемптон, Лорена, Аяка Ямасіта

: Анн-Катрін Бергер, Ката Колль, Ханна Хемптон, Лорена, Аяка Ямасіта Найкращий тренер року у чоловічому футболі : Мікель Артета, Луїс де ла Фуенте, Унаї Емері, Венсан Компані, Луїс Енріке

: Мікель Артета, Луїс де ла Фуенте, Унаї Емері, Венсан Компані, Луїс Енріке Найкращий тренер року у жіночому футболі : Хонатан Хіральдес, Андре Єглертц, Нільс Нільсен, Пере Ромеу, Елена Садіку

: Хонатан Хіральдес, Андре Єглертц, Нільс Нільсен, Пере Ромеу, Елена Садіку Найкраща футболістка року: Сельма Бача, Барбра Банда, Клара Бюль, Есме Бругтс, Маріона Кальдентей, Скарлетт Камберос, Керстін Каспарей, Темва Чавінга, Ката Колль, Мелчі Дюморне, Каролін Грем Хансен, Алекс Грінвуд, Патрі Гіхарро, Пернілла Хардер, Юї Хасегаава, Роуз Лавелль, Мапі Леон, Лорена, Мелвін Малар, Манака Мацукубо, Вівіан Мідема, Ева Пайор, Клаудія Піна, Алексія Путельяс, Венді Ренар, Алессія Руссо, Хадіжа Шоу, Момоко Танікава, Каролін Вейр, Тесса Вулларт

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів.

Нагадаємо, що торік володарем Золотого м'яча-2025 став лідер ПСЖ Усман Дембеле.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на Мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

Раніше один із найпопулярніших футбольних агентів планети Жорже Мендеш заявив, що Ямал найбільше серед усіх заслужив отримати цю індивідуальну нагороду у 2026-му році.