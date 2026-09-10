Деку назвав Ямала фаворитом на ЗМ-2026, обурившись ігноруванням інших зірок Барселони

Спортивний директор каталонської Барселони Деку розповів, що Ламін Ямал є головним фаворитом на Золотий м'яч-2026.

Його слова наводить AS.

Легендарний колишній футболіст "блаугранас" аргументував свою думку тим, що 19-річний вінгер відіграв ключову роль для каталонців у минулому сезоні-2025/26, а також став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії.

"Думаю, Ламін – головний кандидат. Він виграв із Барселоною і є чемпіоном світу. Він відіграв ключову роль минулого сезону і був найкращим у Ла Лізі. Не бачу жодних сумнівів. Мені подобається футбол. Це як коли вигравав Лео і Лео був найкращим. У цьому випадку немає про що сперечатися", – сказав Деку.

Такої ж думки притримується наставник Барселони Гансі-Дітер Флік.

Також спортдиректор іспанського гранда обурений відсутністю інших зірок "блаугранас" у списку номінантів на ЗМ-2026.

"Відсутність Педрі та Рафіньї у списку претендентів? Для мене це світовий скандал, що Педрі та Рафіньї немає у списку. Трапляються несправедливості. Те, що Педрі немає у списку, зважаючи на його талант, здається мені незрозумілим", – наголосив представник каталонського колективу.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. Торік володарем Золотого м'яча-2025 став лідер ПСЖ Усман Дембеле.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на Мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

Цікаво, що головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно впевнений, що саме Гаррі Кейн нарешті заслужив на ЗМ у 2026 році.