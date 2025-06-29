Швидке одужання: дворазову володарку Золотого м'яча виписали з лікарні

Гравчиня Барселони та збірної Іспанії Айтана Бонматі була виписана з лікарні після одужання від вірусного менінгіту.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 27-річна іспанка найближчими днями повернеться до розташування збірної Іспанії, яка готується до фінальної частини жіночого чемпіонату Європи-2025.

Вчора, 28 червня, з'явилася інформація, що Бонматі була госпіталізована через вірусний менінгіт, і було незрозуміло, коли вона зможе повернутися на поле. Проте її одужання пішло дуже швидко, завдяки чому їй дозволили залишити лікарню.

Жіноче Євро-2025 розпочнеться 2 липня, а перший матч "фурії рохи" відбудеться 3 липня, коли вона зіграє з Португалією. У той же день зустрінуться інші представниці групи В в особі Бельгії та Італії.

Айтана Бонматі – дворазова володарка Золотого м'яча (2023, 2024). На її рахунку 30 голів у 78 матчах за збірну Іспанії.

Нагадаємо, що чоловіча збірна Англії обіграла Німеччину та стала переможцем молодіжного чемпіонату Європи-2025.