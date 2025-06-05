Футболістка збірної Данії буде мити посуд через поразку збірної

Зірка збірної Данії з футболу програла Швеції з рахунком 1:6 у Лізі націй. Під час гри шведські вболівальники тримали глузливий банер з написом "Пернілле миє посуд", який був адресований Пернілле Хардер.

Про це пише NRK.no.

Передісторія тексту походить з попереднього міжнародного матчу між двома сусідніми країнами у лютому, коли Швеція перемогла з рахунком 2:1.

Хардер уклала парі зі своєю коханою Магдаленою Ерікссон. Перед зустріччю пара домовилась, що той, чия команда програє, буде мити посуд.

Таким чином, фанати знову нагадали футболістці, що її чекає.

" Чудово, бо зазвичай саме вона миє посуд, тож вона може просто продовжувати свою стару роботу", – з посмішкою сказала Ерікссон.

Хардер і Ерікссон разом грають за мюнхенську Баварію. Їхні стосунки розпочалися ще в період виступів за Челсі.

Нагадаємо, ФІФА розраховує на прибуток в мільярд доларів від жіночого чемпіонату світу.