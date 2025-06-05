Футболістка збірної Данії буде мити посуд через поразку збірної
Зірка збірної Данії з футболу програла Швеції з рахунком 1:6 у Лізі націй. Під час гри шведські вболівальники тримали глузливий банер з написом "Пернілле миє посуд", який був адресований Пернілле Хардер.
Про це пише NRK.no.
Передісторія тексту походить з попереднього міжнародного матчу між двома сусідніми країнами у лютому, коли Швеція перемогла з рахунком 2:1.
Хардер уклала парі зі своєю коханою Магдаленою Ерікссон. Перед зустріччю пара домовилась, що той, чия команда програє, буде мити посуд.
Таким чином, фанати знову нагадали футболістці, що її чекає.
"Чудово, бо зазвичай саме вона миє посуд, тож вона може просто продовжувати свою стару роботу", – з посмішкою сказала Ерікссон.
Хардер і Ерікссон разом грають за мюнхенську Баварію. Їхні стосунки розпочалися ще в період виступів за Челсі.
Нагадаємо, ФІФА розраховує на прибуток в мільярд доларів від жіночого чемпіонату світу.