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Одну з найепатажніших футболісток світу знову не викликали до національної збірної

Руслан Травкін — 19 травня 2025, 21:55
Одну з найепатажніших футболісток світу знову не викликали до національної збірної
Аліша Леманн
Instagram

Футболістка Ювентуса Аліша Леманн вдруге поспіль не отримала виклик до лав національної збірної Швейцарії.

Увагу на це звернули місцеві видання 20min.ch та Srf.ch.

Попереднього разу наставниця збірної Піа Сундхаге говорила про брак ігрової практики у гравчині Ювентуса. Ймовірно, через цю причину Леманн не отримала виклик і цього разу.

Збірна Швейцарії у червні проведе матчі Ліги націй проти Франції та Норвегії.

Зазначимо, що з 2 по 27 липня Швейцарія буде приймати жіночий чемпіонат Європи з футболу.

Нагадаємо, кілька днів тому Аліша Леманн у соцмережах яскраво відсвяткувала перемогу Ювентуса в Серії А

Аліша Леманн

Аліша Леманн

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