Жіноча збірна Швейцарії із найсексуальнішою футболісткою світу була розгромлена командою 15-річних хлопців

Жіноча збірна Швейцарії з футболу опинилася у центрі уваги після несподіваної поразки у товариському матчі проти юнацької команди U15 ФК Люцерн.

Про це стало відомо від відання Blick. Підготовка до домашнього Євро продовжується, але результат 1:7 викликав бурхливу реакцію у соцмережах – особливо після того, як відео з поєдинку з'явилося у TikTok і зібрало понад 70 тисяч переглядів перед тим, як було видалене.

Єдиний гол за дівчат забила Алайя Пілігрим, після чого наставниця команди Пія Сундгаге дала ігровий час 26 гравчиням, включаючи резервну воротарку Надін Бьої.

У складі жіночої збірної на поле вийшла навіть секс-символ Аліша Леманн, яка збирає мільйони переглядів і лайків у соцмережах.

Leserreporter

Leserreporter

Leserreporter

За словами представників національної команди Швейцарії, така ротація й стала причиною провалу в другій частині гри, яку поділили на три тайми по 30 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Леманн порадувала фанатів гарячим контентом під час відпочинку на човні.