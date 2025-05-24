Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Арсенал мінімально обіграв Барселону у фіналі Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 24 травня 2025, 20:57
Арсенал мінімально обіграв Барселону у фіналі Ліги чемпіонів
x.com/UWCL

У фіналі жіночої Ліги чемпіонів сезону-2024/25 зійшлися лондонський Арсенал і Барселона.

Представник Англії здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Матч проходив на стадіоні "Жозе Алваладе" у місті Лісабон, Португалія. Фаворитом були каталонці. Для Барселони Фемені це був уже шостий фінал за останні 7 років. Іспанський клуб вигравав трофей тричі (2021, 2023, 2024).

Втім, гравчині Арсеналу не відчували тиску. У першому таймі навіть зуміли відкрити рахунок – Фрідоліна Рольфе зрізала м'яч у свої ворота після прострілу, але арбітр після VAR скасував взяття воріт, адже гравчиня "канонірів" перебувала в офсайді.

Надалі перевага "синьо-гранатових" у володінні м'ячем збільшувалася, та до наднебезпечних моментів це призводило.

Єдиний гол у матчі стався на 75-й хвилині, коли шведка Стіна Блакстеніус з 10 метрів пробила точно в кут воріт.

Навала від футболістом Барселони в останні хвилини не дозволила зрівняти рахунок.

Жіночий футбол – Ліга чемпіонів
24 травня, фінал

Арсенал – Барселона 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 Блакстеніус (75)

Жіноча команда Арсенала була заснована в 1987 році. За цей час команда 15 разів ставала чемпіоном Англії.

Зазначимо, що для клубу це не перший тріумф у Лізі чемпіонів. Англійський гранд ставав переможцем турніру в сезоні-2006/07.  

Нагадаємо, ФІФА розраховує на прибуток в мільярд доларів від жіночого чемпіонату світу

жіночий футбол Жіноча Ліга чемпіонів

жіночий футбол

Мама найсексуальнішої футболістки світу вступилася за доньку на тлі хейту на її адресу
Ворскла стала чемпіоном, Металіст 1925 зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів
Футболістка, яка заробляє продажем пікантними фото, розірвала соцмережі гарячим знімком
MEGOGO здобув ексклюзивні права на трансляцію в Україні фінальних стадій молодіжних турнірів УЄФА
Одна з найкращих футболісток світу вирішила відновити виступи за національну збірну в 39-річному віці

Останні новини