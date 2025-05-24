Арсенал мінімально обіграв Барселону у фіналі Ліги чемпіонів
У фіналі жіночої Ліги чемпіонів сезону-2024/25 зійшлися лондонський Арсенал і Барселона.
Представник Англії здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.
Матч проходив на стадіоні "Жозе Алваладе" у місті Лісабон, Португалія. Фаворитом були каталонці. Для Барселони Фемені це був уже шостий фінал за останні 7 років. Іспанський клуб вигравав трофей тричі (2021, 2023, 2024).
Втім, гравчині Арсеналу не відчували тиску. У першому таймі навіть зуміли відкрити рахунок – Фрідоліна Рольфе зрізала м'яч у свої ворота після прострілу, але арбітр після VAR скасував взяття воріт, адже гравчиня "канонірів" перебувала в офсайді.
Надалі перевага "синьо-гранатових" у володінні м'ячем збільшувалася, та до наднебезпечних моментів це призводило.
Єдиний гол у матчі стався на 75-й хвилині, коли шведка Стіна Блакстеніус з 10 метрів пробила точно в кут воріт.
Навала від футболістом Барселони в останні хвилини не дозволила зрівняти рахунок.
Арсенал – Барселона 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Блакстеніус (75)
Жіноча команда Арсенала була заснована в 1987 році. За цей час команда 15 разів ставала чемпіоном Англії.
Зазначимо, що для клубу це не перший тріумф у Лізі чемпіонів. Англійський гранд ставав переможцем турніру в сезоні-2006/07.
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