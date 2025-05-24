Арсенал мінімально обіграв Барселону у фіналі Ліги чемпіонів

У фіналі жіночої Ліги чемпіонів сезону-2024/25 зійшлися лондонський Арсенал і Барселона.

Представник Англії здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Матч проходив на стадіоні "Жозе Алваладе" у місті Лісабон, Португалія. Фаворитом були каталонці. Для Барселони Фемені це був уже шостий фінал за останні 7 років. Іспанський клуб вигравав трофей тричі (2021, 2023, 2024).

Втім, гравчині Арсеналу не відчували тиску. У першому таймі навіть зуміли відкрити рахунок – Фрідоліна Рольфе зрізала м'яч у свої ворота після прострілу, але арбітр після VAR скасував взяття воріт, адже гравчиня "канонірів" перебувала в офсайді.

Надалі перевага "синьо-гранатових" у володінні м'ячем збільшувалася, та до наднебезпечних моментів це призводило.

Єдиний гол у матчі стався на 75-й хвилині, коли шведка Стіна Блакстеніус з 10 метрів пробила точно в кут воріт.

Навала від футболістом Барселони в останні хвилини не дозволила зрівняти рахунок.

Жіночий футбол – Ліга чемпіонів

24 травня, фінал

Арсенал – Барселона 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 Блакстеніус (75)

Жіноча команда Арсенала була заснована в 1987 році. За цей час команда 15 разів ставала чемпіоном Англії.

Зазначимо, що для клубу це не перший тріумф у Лізі чемпіонів. Англійський гранд ставав переможцем турніру в сезоні-2006/07.

CHAMPIONS OF EUROPE. THE ONLY IN THE LAND ❤️ pic.twitter.com/6HELAUEn23 — Arsenal Women (@ArsenalWFC) May 24, 2025

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