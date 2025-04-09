Найкраща серед футболісток в Європі: капітан збірної Нідерландів встановила новий рекорд
Шеріда Спітсе
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Півзахисниця збірної Нідерландів Шеріда Спітсе провела свій 241 матч за національну команду. Тепер це новий рекорд у європейському жіночому футболю за кількістю матчів за збірну.
Про це повідомляє Soccerdonna.
34-річна Шеріда дебютувала за "ораньє" ще в 2006 році. З того періоду вона забила 46 голів за 241 поєдинок.
Попередньою рекордсменкою європейських збірних була шведка Каролін Сегер, на рахунку якої 240 матчів.
"Я вдячна за це моїм колегам по клубу Аякс і всій збірній Нідерландів. Я отримую від них багато енергії. Саме завдяки цьому я досягла такого показника", – цитує її слова Ad.nl.
У матчі Ліги націй Нідерланди на виїзді переграли Австрію з рахунком 3:1.
Нагадаємо, жіноча збірна України розійшлася миром зі збірною Чехії.