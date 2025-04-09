Найкраща серед футболісток в Європі: капітан збірної Нідерландів встановила новий рекорд

Півзахисниця збірної Нідерландів Шеріда Спітсе провела свій 241 матч за національну команду. Тепер це новий рекорд у європейському жіночому футболю за кількістю матчів за збірну.

Про це повідомляє Soccerdonna.

34-річна Шеріда дебютувала за "ораньє" ще в 2006 році. З того періоду вона забила 46 голів за 241 поєдинок.

Sherida Spitse stands above them all! What a success. 😮👏 pic.twitter.com/HNgrJqj30h — Soccerdonna (@soccerdonna) April 9, 2025

Попередньою рекордсменкою європейських збірних була шведка Каролін Сегер, на рахунку якої 240 матчів.

"Я вдячна за це моїм колегам по клубу Аякс і всій збірній Нідерландів. Я отримую від них багато енергії. Саме завдяки цьому я досягла такого показника", – цитує її слова

У матчі Ліги націй Нідерланди на виїзді переграли Австрію з рахунком 3:1.

Нагадаємо, жіноча збірна України розійшлася миром зі збірною Чехії.