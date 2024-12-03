Жіноча збірна України поступилась Бельгії та не змогла вийти на Євро-2025

Сьогодні, 3 грудня, у Левені жіноча збірна Бельгії мінімально обіграла національну команду України в матчі-відповіді фіналу плейоф відбору на жіночий чемпіонат Європи 2025 року.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь бельгійок. У першому поєдинку "червоні дияволи" також перемогли (2:0). За сумою двох ігор підопічні Володимира Пятенка програли із загальним рахунком 4:1 та не змогли кваліфікуватися на Євро-2025.

Плейоф кваліфікації Євро-2025

Другий матч, 3 грудня

Бельгія – Україна 2:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 67 Толоба, 1:1 - 79 Шматко, 2:1 - 90 Вулларт

Україна: Келюшник, Петрик, Шматко, Апанащенко, Корсун, Семків (Панцулая 75), Андрухів (Гірин 46), Хіміч, Овдійчук, Кравчук (Глущенко 76), Калініна (Козлова 68)

Бельгія: Ліхтфус, Кайман (Де Кайні 62), Тісяк, Кіс, Янссен С. (Делакау 72), Ванхаемермаєт, Вулларт, Міссіпо, Янссен Д., Ван Керховен (Делузе 62), Ерлінгс (Толоба 62)

Попередження: Петрик 59, Хіміч 63, Гірин 90+1

Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 16 грудня.