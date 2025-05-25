Зіркова німецька футболістка поскаржилася, що чоловіки майже щодня їй надсилають фото своїх інтимних органів

Капітан збірної Німеччини з футболу Джулія Гвінн пожалілася, що в соцмережах чоловіки їй часто надсилають фото інтимних органів.

Про це вона написала в своїй книзі, видану спільно з журналістом видання WELT Юлієном Вольфом. Цитати з книги наводить Sport.aktuality.sk.

"Я стикаюся із сексизмом. Чоловіки постійно надсилають мені фотографії оголених чоловіків, на яких видно їх геніталії. Я отримую такі повідомлення в Instagram кожні кілька днів, завжди від анонімних акаунтів. Це мерзенне знущання. Я розробив своєрідний радар для такого типу повідомлень і навіть не відкриваю підозрілі. Я ніколи їм не відповідаю. я негайно повідомляю та блокую ці облікові записи", – заявила Гвін.

Також вона висловилася, що не має наміру зніматися для журналу Playboy, хоча мала таку пропозицію.

"Це гарні та естетичні фотографії, у цьому немає сумнівів. Але це не для мене. Я час від часу публікую фото в купальнику, це мене не турбує, але все, що виходить за цю межу, для мене неприйнятно", – додала зірка Баварії.

Її запитали, що вона думає про платформу OnlyFans, адже кілька спортсменок заробляють там непогані кошти.

"Я розумію, що багато інфлюенсерів з інших галузей заробляють там справді великі гроші, але здебільшого це дуже відверті фотографії. Я б навіть на мить про це не подумала. Я б ніколи цього не зробила", – резюмувала Гвінн.

25-річна футболістка з 2019 року грає за Баварію. У складі мюнхенського клубу вона тричі вигравала Бундеслігу.

На її рахунку 14 голів за 61 поєдинок у складі національної команди Німеччини. Джулія ставала фіналісткою чемпіонату світу-2022, а на Олімпійських іграх у Парижі допомогла збірній своєї країни здобути "бронзу".

Нагадаємо, лондонський Арсенал став переможцем жіночої Ліги чемпіонів.