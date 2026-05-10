Чемпіонство Шахтаря, перервана серія Карпат і виліт Полтави: підсумки 27 туру УПЛ

У чемпіонаті України завершився 27-й тур, який приніс кілька несподіваних результатів. Донецький Шахтар офіційно оформив чемпіонство, Полісся посунуло ЛНЗ з другого місця, Динамо погіршило свої шанси на медалі, а ще визначився перший невдаха.

"Чемпіон" у традиційному огляді підіб'є підсумки минулого туру УПЛ.

П'ятниця, 8 травня

Субота, 9 травня

Неділя, 10 травня

Кривбас перервав рекордну серію Карпат

Команда Франа Фернандеса приїхала до Кривого без двох своїх лідерів – форварда Бабукара Фаалі, який влітку може стати гравцем Динамо, та півзахисника Бруніньйо. Відсутність лідерів позначилася на грі Карпат та результаті.

Кривбас скористався кадровими проблемами суперника, здобувши мінімальну перемогу завдяки голу сенегальця Ассана Сека. Криворіжці перервали рекордну "суху" серію львів'ян на позначці 686 хвилин. Варто додати, що Карпати до цього не програвали в чемпіонаті вісім матчів поспіль: п'ять перемог та три нічиї.

Колос зіпсував дебют новому тренеру Кудрівки

Керівництво Кудрівки перед останніми матчами чемпіонату вирішило струснути команду, здійснивши рокировку на тренерському містку. Поєдинок проти Колоса став дебютним для 33-річного фахівця Олександра Протченка.

Ковалівці здобули непросту домашню перемогу над вмотивованим суперником. Кудрівка зберігає шанси залишити зону перехідних матчів, але зробити це буде вкрай складно.

Джокери Ротаня допомогли Поліссю перемогти Олександрію

Срібний призер минулого чемпіонату дав справжній бій команді Руслана Ротаня. Складалося враження, що боротьбу ведуть сусіди по турнірній таблиці. "Містяни" мали достатньо моментів, щоб здобути в Житомирі бодай одне очко.

Усе вирішили заміни, які провів головний тренер Полісся. Голи Гайдучика та Філіппова дозволили "вовкам" здобути важливі три очки, які дозволили піднятися на друге місце.

Олександрія продемонструвала, що мало чим поступається навіть лідерам чемпіонату. Проте це слабка втіха на тлі результатів команди у весняній частині першості.

Нічийний синдром вразив УПЛ

Усі чотири суботні матчі 27-го туру не визначили переможця. У Львові Рух перервав 11-матчеву пропускну серію, зберігши ворота "сухими" в поєдинку з Вересом. Іван Федик вдруге в сезоні довірив ворота 18-річному голкіперу Єгору Клименку, який зумів записати на свій рахунок дебютний кліншит в еліті.

Верес офіційно гарантував собі місце в УПЛ на наступний сезон. Команда Олега Шандрука вже не опуститься нижче 12-го місця.

Динамо втрачає останні шанси на подіум

У центральному матчі туру ЛНЗ – Динамо глядачі теж не побачили забитих голів. "Біло-сині" приїхали до Черкас без головного бомбардира – Матвія Пономаренка.

Підсумковий нічийний результат не влаштував жодну з команд, а радше зіграв на користь конкурентів. ЛНЗ опустився з другого на третє місце, а Динамо ускладнило собі завдання здобути бодай "бронзу".

Вольова нічия Оболоні

Матчі за участю Епіцентра ніколи не бувають нудними. От і в грі з Оболонню підопічні Сергія Нагорняка продемонстрували яскравий атакувальний футбол.

Зухвалий дебютант УПЛ впевнено реалізував свої моменти та до 60-ї хвилини мав перевагу над суперником у два м'ячі. Рятівником "пивоварів" став джокер Олександра Антоненка – Тарас Лях. 21-річний форвард спочатку скоротив рахунок, а на 5-й компенсованій хвилині приніс нічию.

Обидві команди ще не гарантували собі місце в еліті на наступний сезон. У наступних матчах Оболонь та Епіцентр очікують непрості поєдинки проти команд з верхньої частини таблиці.

Металіст 1925 ледве не втратив перемогу із Зорею

Поєдинок проти луганців ледве не перетворився на трагедію для команди Младена Бартуловича. Харків'яни потужно розпочали поєдинок, забивши гол вже на 1-й хвилині. У Металіста 1925 було достатньо часу, щоб розвинути успіх та зняти питання про переможця.

Треба віддати належне футболістам Зорі, вони не здалися на милість переможця, а боролися до фінального свистка. У компенсований до другого тайму час панамець Варлей відновив статус-кво. Через кілька хвилин м'яч вдруге опинився у воротах харків'ян, але арбітр скасував гол Пилипа Будківського, зафіксувавши офсайд.

16-й титул Шахтаря

У першому колі "гірники" розгромили дебютантів УПЛ, забивши сім голів. Результативним виявився і другий матч суперників, хоча початок гри не віщував голепаду.

Полтавці непогано захищалися упродовж першого тайму та навіть мали нагоду відкрити рахунок. Лише на сьомій компенсованій хвилині Криськів забив гол у роздягальню. У другому таймі захист Полтави не витримав натиску півфіналіста Ліги конференцій.

Шахтар невимушено переміг аутсайдера УПЛ, оформивши 16-те чемпіонство в історії клубу.

Полтава офіційно попрощалася з елітним дивізіоном. Останні три матчі вже не матимуть турнірного значення для "містян".

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

Лідер бомбардирської гонки Матвій Пономаренко пропустив 27-й тур через мікротравму. Конкуренти динамівця не скористалися його відсутністю, щоб вийти на перше місце.

Лише Микола Гайдучик (Полісся) та Петер Ітодо (Металіст 1925) довели кількість своїх голів до дев'яти.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 12 (14 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 11 (25)

Глейкер Мендоза (Кривбас) – 10 (25)

Петер Ітодо (Металіст 1925) – 9 (23)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (26)

Микола Гайдучик (Полісся) – 9 (27)

Проспер Обах (Рух, Шахтар) – 8 (23)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 8 (24)

Олексій Гуцуляк (Полісся) – 8 (24)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 8 (25)

Парако (Кривбас) – 8 (25)

Турнірне положення команд

Донецький Шахтар за три тури до завершення здобув золоті медалі УПЛ сезону 2025/26. А от доля "срібла" та "бронзи" ще не вирішена. Полісся лише на один бал випереджає ЛНЗ, а тому вся боротьба ще попереду.

Внизу турнірної таблиці визначився перший невдаха сезону – СК Полтава. Олександрія ще зберігає теоретичні шанси на збереження прописки.

Наступний 28-й тур стартує вже за два дні – у вівторок, 12 травня. У центральному поєдинку зустрінуться Металіст 1925 і Карпати. Шахтар у статусі чемпіона зустрінеться з Оболонню, Динамо прийматиме Колос, Полісся зіграє проти Епіцентру, а ЛНЗ – з Полтавою.