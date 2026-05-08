Полісся – Олександрія: де та коли дивитися матч УПЛ

У п'ятницю, 8 травня, відбудеться поєдинок 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Полісся вдома прийматиме Олександрію.

Протистояння в Житомирі має розпочатись о 18:00 на Центральному стадіоні.

Подивитися цей матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Трансляція доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом поєдинку є "вовки", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,22. На звитягу Олександрії можна поставити з коефіцієнтом 17,00, на нічию – 6,00.

Востаннє команди грали між собою 9 листопада 2025 року. Тоді житомирський колектив здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.