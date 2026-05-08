Полісся та Олександрія назвали стартові склади на матч УПЛ

Полісся та Олександрія назвали стартові склади на поєдинок 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомляє УПЛ.

Полісся: Волинець, Майсурадзе, Краснічі, Сарапій, Михайліченко, Бабенко, Андрієвський, Емерллаху, Гуцуляк, Брагару, Краснопір

Олександрія: Макаренко, Скорко, Бутко, Кампос, Беіратче, Власюк, Ващенко, Булеца, Цара, Ндіага, Кастільйо

Протистояння в Житомирі має розпочатись о 18:00 на Центральному стадіоні.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом поєдинку є "вовки", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,23. На звитягу Олександрії можна поставити з коефіцієнтом 16,50, на нічию – 6,40.

Востаннє команди грали між собою 9 листопада 2025 року. Тоді житомирський колектив здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

