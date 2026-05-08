Полісся обіграло Олександрію та вийшло на друге місце в Українській Прем'єр-лізі

Житомирське Полісся обіграло криворізьку Олександрію. Після безголового першого тайму основні події розгорнулися наприкінці зустрічі: спочатку Гайдучик вивів господарів уперед, проте гості змогли відігратися завдяки влучному удару Япе на 82-й хвилині. Долю матчу вирішив Філіппов, який на 90-й хвилині приніс "вовкам" надважливі три очки у турнірну таблицю.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 8 травня

Полісся – Олександрія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 71 Гайдучик, 1:1 – 82 Ндіага, 2:1 – 90 Філіппов

Полісся: Волинець, Сарапій, Бабенко, Гуцуляк, Емерллаху (69 Назаренко), Михайліченко, Краснічі, Андрієвський (65 Федор), Майсурадзе (87 Кравченко), Брагару (87 Філіппов), Краснопір (69 Гайдучик).

Олександрія: Макаренко, Власюк (59 Прокопенко), Беіратче, Кампос, Бутко, Скорко, Булеца (88 Шостак), Ващенко (77 Мішньов), Ндіага, Кастільйо (77 Кремчанин), Цара (77 Туаті).

Нагадаємо, раніше у матчі-відкритті 27-го туру УПЛ Кривбас мінімально переміг Карпати, перервавши 8-матчеву безпрограшну серію "левів".

Також в 27 турі УПЛ Кудрівка з новим тренером програла Колосу.