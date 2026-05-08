Одні борються за медалі, інші – за прописку в УПЛ. Прогноз на матч Полісся – Олександрія

У п'ятницю, 8 травня, відбудуться три матчі 27-го туру УПЛ-2025/26, в одному з яких житомирське Полісся прийме Олександрію.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 на Центральному стадіоні у Житомирі.

На думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом протистояння є господар. Перемога команди Руслана Ротаня оцінюється в 1,22, тоді як на звитягу суперника можна зробити ставку з коефіцієнтом 17. Нічия теж малоймовірна – 6.

Обидвом командам потрібна перемога. Житомиряни з 52 очками замикають трійку лідерів турнірної таблиці УПЛ. Однак відставання від другого черкаського ЛНЗ складає лише один бал, тоді як відрив від четвертого київського Динамо – 5 пунктів.

Щодо Олександрії, то підопічні Володимира Шарана із 13 очками займають передостанню 15-ту сходинку. Гірші справи лише у СК Полтави (12 балів). Щоправда, відставання Олександрії від найближчого суперника, яким є Рух, складає вже 7 пунктів.

У минулому турі Полісся мінімально обіграло харківський Металіст 1925 (1:0), а Олександрія зазнала розгромної поразки від ковалівського Колоса (0:3).

