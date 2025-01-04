Команда на мільярд: символічна збірна майбутніх вільних агентів

1 січня 2025 трансферне вікно відкрилося практично у всьому футболі. А це означає, що настала одна із найцікавіших частин сезону.

Команди, якщо у них звичайно є можливість і кошти, спробують посилити свої слабкі сторони або закрити проблемну позицію.

Але 1 січня також ознаменувало відкриття ще одного вікна – вікна, коли гравці зі спливаючими контрактами можуть вести переговори з іншими клубами. Це ще одна чудова можливість практично безкоштовно посилитися, але в майбутньому, наступного літа.

Переглянувши список потенційних вільних агентів, ми вирішили скласти символічну збірну таких гравців. І, якщо чесно, виглядає все так, наче вона могла б боротися за найбільші трофеї у клубному футболі.

Свій вибір ми аргументували трансферною вартістю футболістів згідно з Transfermarkt, а також ім'ям, яке, безсумнівно, має певну вагу у футболі.

Давід Де Хеа

(Фіорентина, Іспанія, 34 роки, 5 мільйонів євро)

Спочатку на його місці мав опинитися Алекс Мерет, воротар Наполі та збірної Італії, який коштує 12 мільйонів. Але останні новини про усну згоду 27-річного голкіпера продовжити контракт із партенопейцями змусили шукати заміну.

Минулого літа Де Хеа зробив несподіване повернення у футбол, підписавши річний контракт із Фіорентіною. Не найочевидніший, але, як виявилося, дуже правильний вибір.

В угоді між Де Хеа та Фіорентіною є опція продовження на рік, але клуб поки що не скористався нею. Тому у всіх інших все ще є можливість домовитися з воротарем про безкоштовний перехід. Здається, що в Англії навіть є один колектив, який міг би підійти гравцю.

За ці півроку іспанець уже встиг показати, що він той самий голкіпер, яким був раніше. Так, не в топовій своїй формі, але, як і раніше, дуже хороший. Де Хеа зараз один із найкращих у світі за відсотком сейвів та їх кількістю.

Його найяскравішим моментом стали два відбиті пенальті у грі з Міланом, який Фіорентіна виграла (2:1). Смішно, що відбиття 11-метрових ніколи не було сильною стороною Давіда.

Трент Александер-Арнольд

(Ліверпуль, Англія, 26 років, 75 мільйонів євро)

Вихованець Ліверпуля має всі шанси стати легендою клубу та назавжди вписати своє ім'я в історію мерсисайдців. Але, судячи з усього, це його не дуже цікавить.

"Червоні" вже давно намагаються продовжити 26-річного правого захисника, проте всі попередні спроби завершилися невдачею. Так, клуб має свої обмеження по зарплаті, але навряд чи вони настільки принизливі, що гравець навідріз відмовляється від нової угоди.

Все йде до того, що Трент піде до Реалу. І станеться це або у січні, або влітку. Питання лише в тому, чи наважиться Ліверпуль хоч трохи заробити на гравцеві, або ж піде на принцип і відпустить його безкоштовно через півроку.

Александер-Арнольд – своєрідний правий захисник, це всім відомо. Його сильні сторони розкриваються в атаці, де він за рахунок свого бачення видає кручені передачі у стилі Девіда Бекхема. У той же час його гра в обороні залишає бажати кращого. Питання в тому, як Реал збирається прикрити цей слабкий бік англійця.

Джонатан Та

(Баєр, Німеччина, 28 років, 30 мільйонів євро)

Капітан чинного чемпіона Німеччини мав перейти до Баварії ще минулого літа. Але клуби не змогли домовитися про трансфер центрбека, який уже сидів на валізах. У результаті гравець, який не приховував свого бажання перебратися до Мюнхена, був змушений залишитись у Леверкузені.

Репутація була зіпсована, але маємо те що маємо. Тішить, що сторони не почали грати в ображених і домовилися сумлінно провести цей останній спільний сезон.

"Фармацевти" спробували кілька разів переконати Та все ж таки залишитися і підписати новий контракт – безуспішно. Зараз перед Джонатаном відкриваються нові можливості, але які вже не пов'язані з Баварією. Західні ЗМІ пишуть про взаємний інтерес футболіста та Барселони.

Вірджил ван Дейк

(Ліверпуль, Нідерланди, 33 роки, 28 мільйонів євро)

У Ліверпуля виникла серйозна проблема в ході нинішнього сезону – одразу три ключові гравці вступили в останній сезон за своїм контрактом із клубом. І тут уже питання до "червоних", чому вони не закрили це питання раніше, коли ще був час уникнути безкоштовної втрати "кістяка" команди.

Але на відміну від Александер-Арнольда, проблема контракту з Вірджилом ван Дейком обіцяє вирішитися мирно. Сам гравець кілька разів цього сезону позитивно говорив про переговори з клубом. Тож навряд чи доводиться сумніватися у продовженні цього союзу.

І хоча центрбека пов'язували з потенційним переходом у Реал, слідом за Трентом, ці чутки були присічені небажанням "вершкових" навіть безкоштовно забирати гравця. Проблемою виявився його вік – наступного літа Вірджил відсвяткує 34-й день народження. Тому його продовження з англійським колективом виглядає більш ніж логічно.

Альфонсо Девіс

(Баварія, Канада, 24 роки, 50 мільйонів євро)

Лівий захисник Баварії буде одним із найласіших вільних агентів цього року. Причому футболіст матиме на руках багато вигідних контрактів. Все залежатиме від того, чого хоче він сам.

Баварія намагалася продовжити контракт із Альфонсо Девісом останні півтора роки. Але величезні запити канадця по зарплаті не давали цьому статися. Потім у ситуацію втрутився Реал, який намагався минулого літа дешево придбати захисника. Але "ротен" на це не повелися, сподіваючись переконати Альфонсо залишитися.

Варіант із Мадридом здається найбільш ймовірним. Але на горизонті, як і раніше, залишаються Манчестер Юнайтед і Барселона, які сподіваються перебити інтерес "бланкос". Проте фінансові проблеми каталонців і просто безліч проблем манкуніанців у всьому ніби натякають, що вибір Девіса припаде на Реал.

Йозуа Кімміх

(Баварія, Німеччина, 29 років, 50 мільйонів євро)

Комусь може здатись, що Йозуа Кімміх проводить у Баварії всю свою кар'єру, але це не так. Наступного літа виповниться 10 років, як мюнхенці придбали його у Штутгарта всього за 8,5 мільйона. Одна з найкращих угод в історії клубу.

І на красивій позначці в 10 років історія Кімміха та Баварії може добігти кінця – контракт універсала, здатного зіграти праворуч в обороні та в опорній зоні, спливає в липні цього року. І з якоїсь причини сторони досі не уклали нової угоди.

Керівництво "ротен" обіцяє, що після відходу Мануеля Ноєра саме Кімміх стане капітаном команди, запропонувавши йому більш ніж гідні умови. Але бажання самого Йозуа трохи почекати і подивитися, що йому запропонують інші, вже викликало сумніви у фанатів та деяких легенд клубу щодо доцільності передачі йому капітанської пов'язки.

Кімміху вже 29 років, він на піку своєї кар'єри. І футболіст чудово розуміє, що наступний контракт може стати для нього останнім великим. Тож можна зрозуміти його бажання вибрати те, що повністю задовольнить його фінансові запити.

Кевін Де Брейне

(Манчестер Сіті, Бельгія, 33 роки, 35 мільйонів євро)

Бельгійський хавбек уже всім усе довів. Він став символом Манчестер Сіті, вигравши з клубом все, що тільки можна, встановивши при цьому безліч рекордів. Але рано чи пізно щаслива історія любові гравця та клубу добігає кінця. І здається, що це саме той випадок.

В останні роки Кевін Де Брейне страждає через регулярні травми, які, до речі, ніяк не впливають на якість його гри. Де Брейне став настільки важливим гравцем для "містян", що з ним і без нього це дві абсолютно різні команди.

Все складається так, ніби це буде логічний, хоч і не найбільш своєчасний момент для відходу Де Брейне. Кінець контракту, травми, провальний сезон Манчестер Сіті. Гарніше було б розстатися рік тому, на мажорній ноті, але цього не сталося, незважаючи на інтерес з боку клубів із Саудівської Аравії.

Майже напевно сезон-2024/25 стане для Кевіна останнім у Манчестері. Виграти АПЛ явно не вийде, тож можна спробувати піти з ще одним кубком Ліги чемпіонів у кишені. А ось куди саме Де Брейне піде – це цікаве питання. Не хочеться втрачати Кевіна з поля зору, було б цікаво подивитися на нього в Серії А. Але там мало хто може потягнути його запити по зарплаті, яка водночас не стане проблемою для саудівських та катарських клубів.

Мохаммед Салах

(Ліверпуль, Єгипет, 32 роки, 55 мільйонів євро)

Напевно, ситуація з непродовженням контракту Мохаммеда Салаха буде для фанатів Ліверпуля найприкрішою. І їх чудово можна зрозуміти. Так само можна зрозуміти обидві сторони цього "конфлікту інтересів".

20 голів, 17 асистів у 26 матчах сезону, купа рекордів, які перед ним пали – Мохаммед Салах проводить свій найкращий сезон у кар'єрі і, можливо, прямо зараз його можна і варто вважати найкращим гравцем світу.

Тому не дивно, що єгиптянин, який, як і Кімміх, претендує на останній "жирний" контракт, вимагає багаторічного контракту з найбільшою зарплатою в АПЛ. Він точно заслужив на такі умови.

Але не дивує й небажання керівництва клубу давати йому такі умови. Все-таки наступного літа Салаху виповниться 33 роки, і немає жодних гарантій, що він не здасть. Можна згадати недавні приклади Озіла, Обамеянга та Рашфорда, які після продовження контракту на шикарних для себе умовах просто припинили грати.

Навіть якщо цього не станеться з Мохаммедом, Ліверпулю все одно буде дуже складно з фінансової точки зору: доведеться платити неймовірні гроші віковому гравцю у світі фінансових правил АПЛ, які змушують клуби нервувати. І "впарити" його потім з такою зарплатою комусь навряд чи вдасться. Як приклад – той самий Рашфорд, який продовжує стежити за грою Манчестер Юнайтед зі сторони.

Джонатан Девід

(Лілль, Канада, 24 роки, 45 мільйонів євро)

Навряд чи хтось стане сперечатися з тим, що майбутня безкоштовна втрата Джонатана Девіда – цілком та повністю вина керівництва Лілля.

Останні кілька років канадський форвард підтверджує статус одного з найбільш стабільних та забивних гравців Європи. Так, все це відбувається у французькій Лізі 1, але все ж таки, не кожен і там зможе себе проявити.

Девід пересидів у Ліллі, це факт. І минулого літа "доги" мали останню можливість вигідно продати нападника. Але цього не сталося, і тепер замість потенційних 50-60 мільйонів французи отримають лише прощальний лист від гравця, який неодмінно посилить свого майбутнього роботодавця.

А от куди саме перейде ще молодий, але вже готовий до більш серйозного виклику канадець – це ще те питання. Влітку повідомляли про конкретні пропозиції Челсі, але зараз там спрогресував Ніколас Джексон. Можливо, Барселона задумається замінити Роберта Левандовського. Також нікуди не подівся проблемний Манчестер Юнайтед. Загалом, охочі підібрати такого форварда точно знайдуться.

Сон Хин Мін

(Тоттенгем, Південна Корея, 32 роки, 38 мільйонів євро)

Незрозуміло, на що чекає Деніел Леві, не продовжуючи контракт із капітаном своєї команди. При цьому є інформація, що у контракті форварда є опція продовження на рік, але "шпори" її чомусь не активують.

Сон залишився одним із лише двох гравців Тоттенгема, які вивели команду у фінал Ліги чемпіонів у 2019 році. Другий – Бен Девіс, але фінал він просидів у запасі. Кореєць же без заміни відіграв той матч, який міг вписати його ім'я в історію лондонського колективу.

Після відходу Гаррі Кейна влітку 2023 року саме до Сона перейшла капітанська пов'язка, що було справедливо. Зараз клуб асоціюється якраз із ним, із гравцем, який не знижує вимоги до себе.

Наступного літа Сону буде вже 33 роки, але незважаючи на це, травми досі не наздогнали його, як це буває з футболістами у такому віці. Від того дивніше, чого зволікає керівництво Тоттенгема.

Лерой Сане

(Баварія, Німеччина, 28 років, 45 мільйонів євро)

Про переговори про новий контракт Баварії з Лероєм Сане ми вже писали. І в цьому випадку співпраця сторін може продовжитись. Але все не так просто, як здається.

У той час як сам Сане заявив про готовність знизити свої фінансові апетити, мюнхенці висунули свою умову: футболіст має провести "видатну другу частину сезону".

Здавалося б, чого тут незрозумілого. Але насправді, це поняття досить-таки розмите і ніхто не може сказати, що саме має зробити Лерой, щоб отримати новий контракт. Ступінь "видатного сезону", за якої він вважатиметься "видатним", визначатиме керівництво клубу. Але на їхню думку, напевно, впливатимуть й інші фактори.

Німецький вінгер чітко дав зрозуміти, що він не хоче покидати Мюнхен, але це той випадок, коли ти не можеш повністю вплинути на результат. Травматичність, висока зарплата і не найшикарніші показники результативних дій можуть призвести до того, що влітку Сане попрощається з Баварією.

Бонус: Ліонель Мессі + Кріштіану Роналду

(Інтер Маямі, Аргентина, 37 років, 20 мільйонів євро) + (Аль-Наср, Португалія, 39 років, 12 мільйонів євро)

Лише вдруге в їхніх кар'єрах може статися так, що одні з найкращих футболістів в історії цього спорту змінять клубну прописку в одне й те саме літо.

Обидві легенди залишили Європу, щоб догравати у комфортних умовах, принагідно заробляючи на безтурботне життя своїм прапраправнукам. Швидше за все, Мессі нікуди не піде, він продовжить контракт з американцями, а ось випадок із Роналду цікавіший.

Португалець поїхав до Саудівської Аравії не лише заробляти, а й перемагати. А із цим у нього виникли певні проблеми. За два роки з Аль-Насром він нічого не виграв. Зараз йдуть розмови про те, що КріРо розгляне варіант з відходом, якщо до кінця сезону команда нічого не досягне. Чекаємо на повернення до Європи?