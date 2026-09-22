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Мені потрібно було відчути впевненість: ван Дейк – про рішення продовжити міжнародну кар'єру

Денис Іваненко — 22 вересня 2026, 11:44
Мені потрібно було відчути впевненість: ван Дейк – про рішення продовжити міжнародну кар'єру
Вірджил ван Дейк
Getty Images

Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловився про продовження своєї міжнародної кар'єри.

Його слова передає ESPN.

35-річний футболіст заявив, що ухвалив це рішення після розмови з новим головним тренером національної команди Хаві. Він відчув, що потрібен наставнику.

"Звісно, це було надзвичайно важливе рішення. Мені потрібно було відчути впевненість, поєднання поваги та радості, а також усе, чого я прагнув. Так було з першої ж секунди, тож розмова не мала бути надто довгою. Але вона минула дуже добре.

Тож я з нетерпінням чекаю на зустріч перед цими чотирма важливими матчами. Давайте зробимо принаймні наступні два роки дивовижним періодом", – сказав ван Дейк.

Зазначимо, що у складі збірної Нідерландів захисник Ліверпуля провів 96 матчів. У них він забив 13 голів і віддав одну результативну передачу.

У Лізі націй суперниками "помаранчевих" стануть Сербія, Німеччина та Греція. Перший поєдинок Хаві на новій посаді відбудеться 24 вересня.

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