Кімміх не визначився зі своїм майбутнім у Баварії
Півзахисник Баварії та збірної Німеччини з футболу Джошуа Кімміх не визначився з продовженням кар'єри в мюнхенському клубі.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.
За інформацією джерела, керівництво німецького клубу вимагає від гравця, контракт якого завершиться у червні 2025 року, надати відповідь щодо його рішення про пролонгацію угоди у січні.
Зазначається, що Баварія зацікавлена у продовженні контракту з німцем, однак сам футболіст ще не прийняв остаточного рішення. Спортивний директор мюнхенців Макс Еберл прагне визначеності у плануванні складу.
Напередодні Баварія розгромила РБ Лейпциг, а Кімміх відзначився забитим м'ячем. Загалом у Джошуа 24 поєдинки ви нинішньому сезоні чемпіонату і окрім одного голу ще 6 асистіва на рахунку.