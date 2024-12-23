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Кімміх не визначився зі своїм майбутнім у Баварії

Станіслав Лисак — 23 грудня 2024, 23:32
Кімміх не визначився зі своїм майбутнім у Баварії
Getty Images

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини з футболу Джошуа Кімміх не визначився з продовженням кар'єри в мюнхенському клубі.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу вимагає від гравця, контракт якого завершиться у червні 2025 року, надати відповідь щодо його рішення про пролонгацію угоди у січні.

Зазначається, що Баварія зацікавлена у продовженні контракту з німцем, однак сам футболіст ще не прийняв остаточного рішення. Спортивний директор мюнхенців Макс Еберл прагне визначеності у плануванні складу.

Напередодні Баварія розгромила РБ Лейпциг, а Кімміх відзначився забитим м'ячем. Загалом у Джошуа 24 поєдинки ви нинішньому сезоні чемпіонату і окрім одного голу ще 6 асистіва на рахунку.

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