Кімміх не визначився зі своїм майбутнім у Баварії

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини з футболу Джошуа Кімміх не визначився з продовженням кар'єри в мюнхенському клубі.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу вимагає від гравця, контракт якого завершиться у червні 2025 року, надати відповідь щодо його рішення про пролонгацію угоди у січні.

Зазначається, що Баварія зацікавлена у продовженні контракту з німцем, однак сам футболіст ще не прийняв остаточного рішення. Спортивний директор мюнхенців Макс Еберл прагне визначеності у плануванні складу.

🚨🆕 FC Bayern are demanding a clear indication from Joshua #Kimmich about his future as early as the beginning of January.



This was the club’s stance heading into the winter break, and the 29y/o is informed.



His contract expires at the end of the season, and Bayern are keen… pic.twitter.com/yCjko22TNr — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 23, 2024

Напередодні Баварія розгромила РБ Лейпциг, а Кімміх відзначився забитим м'ячем. Загалом у Джошуа 24 поєдинки ви нинішньому сезоні чемпіонату і окрім одного голу ще 6 асистіва на рахунку.