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Барселона хоче убезпечити себе від конкуренціїї з боку Баварії за капітана Баєра

Олексій Погорелов — 25 грудня 2024, 21:12
Барселона хоче убезпечити себе від конкуренціїї з боку Баварії за капітана Баєра
Джонатан Та
Bavarian Football Works

Барселона, як і раніше, має намір у січні підписати попередній контракт з капітаном Баєра Джонатаном Та.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

За інформацією джерела, таким чином каталонці хочуть уникнути ситуації, за якої їм доведеться боротися за 28-річного центрбека з мюнхенською Баварією, яка також претендує на гравця збірної Німеччини.

Іспанці хочуть забезпечити безкоштовний перехід футболіста, який приєднається до "синьо-гранатових" наступного літа в якості вільного агента.

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Контракт Та з Баєром завершиться після цього сезону і захисник не має наміру підписувати нову угоду.

У нинішньому сезоні Джонатан Та зіграв у 25 матчах "фармацевтів" в усіх турнірах, у яких він відзначився двома голами та двома жовтими картками.

Нагадаємо, що Баєр хоче зберегти у себе головну зірку команди Хабі Алонсо як мінімум до чемпіонату світу 2026 року.

Барселона Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Баєр Леверкузен Джонатан Та

Барселона

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