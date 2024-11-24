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Інтер Маямі запропонує Мессі новий контракт – інсайдер

Олексій Мурзак — 24 листопада 2024, 15:28
Інтер Маямі запропонує Мессі новий контракт – інсайдер
Ліонель Мессі
Getty Images

Інтер Маямі планує продовжити контракт з аргентинцем Ліонелем Мессі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в X.

Передбачається, що нова угода буде розрахована до грудня 2026 року. Однак можливий варіант із контрактом одразу до 2027-го, в якому Мессі виповниться 40.

Чинний контракт Ліонеля з клубом, за яку також виступає український захисник Сергій Кривцов, розрахован до кінця 2025 року.

Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. Цього сезону аргентинський нападник провів за клуб 22 матчі, в яких забив 21 гол і віддав 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі найближчими днями оголосить про призначення нового головного тренера, яким стане колишній гравець Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано.

Інтер Маямі Ліонель Мессі

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