Інтер Маямі запропонує Мессі новий контракт – інсайдер

Інтер Маямі планує продовжити контракт з аргентинцем Ліонелем Мессі.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в X.

Передбачається, що нова угода буде розрахована до грудня 2026 року. Однак можливий варіант із контрактом одразу до 2027-го, в якому Мессі виповниться 40.

Чинний контракт Ліонеля з клубом, за яку також виступає український захисник Сергій Кривцов, розрахован до кінця 2025 року.

Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. Цього сезону аргентинський нападник провів за клуб 22 матчі, в яких забив 21 гол і віддав 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі найближчими днями оголосить про призначення нового головного тренера, яким стане колишній гравець Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано.