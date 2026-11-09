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Ван Дейк та Броббі пропустять матчі Нідерландів у Лізі націй

Олександр Булава — 9 листопада 2026, 19:52
Ван Дейк та Броббі пропустять матчі Нідерландів у Лізі націй
Ван Дейк
OnsOranje

Збірна Нідерландів зазнала кадрових втрат перед найближчими матчами Ліги націй проти Греції та Німеччини. Команда не зможе розраховувати на Вірджіла ван Дейка та Браяна Броббі, які залишили розташування збірної через пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба Королівського нідерландського футбольного союзу (KNVB).

Гравці прибули до розташування національної команди з мікропошкодженнями після матчів національних чемпіонатів. Ван Дейк провів повний поєдинок за Ліверпуль проти Крістал Пелас (3:1), тоді як Броббі відзначився в складі Сандерленда в матчі проти Челсі (1:0).

Головний тренер нідерландської збірної Хаві Ернандес вирішив не викликати гравців їм на заміну.

У межах Ліги націй Нідерланди зіграють із Грецією вдома у п'ятницю, 13 листопада, а в понеділок, 16 листопада, на команду чекає виїзний поєдинок у Берліні проти Німеччини.

Нагадаємо, у жовтні ван Дейк став 11-м гравцем в історії, який перетнув позначку у 100 зіграних поєдинків за збірну Нідерландів.

Вірджил Ван Дейк Збірна Нідерландів з футболу Браян Броббі

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