Ван Дейк прокоментував своє майбутнє в Ліверпулі

Зірковий центральний захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк, чий контракт з Ліверпулем закінчується влітку 2025 року, прокоментував своє майбутнє в клубі.

Гравця цитує The Times.

"Я люблю цей клуб, а клуб любить мене. Я люблю фанатів, а вони – мене. Думаю, я ще можу грати три-чотири роки на найвищому рівні. Побачимо, що майбутнє принесе нам", – заявив 33-річний нідерландець.

На початку грудня повідомлялося про те, що Ліверпуль запропонував ван Дейку новий контракт. Захисник виступає за мерсисайдців з січня 2018 року і наразі є капітаном команди.

У поточному сезоні на рахунку ван Дейка 2 голи та 1 асист у 22 матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 28 мільйонів євро.