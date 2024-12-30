Баварія готова дати Сане новий контракт, але тільки за однієї умови
Вінгер Баварії Лерой Сане самостійно повинен заробити для себе новий контракт із клубом.
Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналіста Kicker Георга Хольцнера.
28-річний німець готовий відмовитися від "значної частини" своєї зарплати, щоб залишитися в команді, оскільки він максимально комфортно себе відчуває у Мюнхені.
Проте все йде до того, що гравець збірної Німеччини залишить мюнхенський колектив наступного літа в статусі вільного агента.
Єдиний варіант, за якого "ротен" продовжать з Сане контракт, який завершиться наступного літа, це якщо футболіст проведе видатну другу частину сезону.
Лерой Сане записав на свій рахунок п'ять голів та один асист у 19 матчах Баварії цієї кампанії.
Раніше стало відомо, що Баварії планує провести переговори про нові угоди одразу з чотирма грацями.