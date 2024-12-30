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Баварія готова дати Сане новий контракт, але тільки за однієї умови

Олексій Погорелов — 30 грудня 2024, 12:21
Баварія готова дати Сане новий контракт, але тільки за однієї умови
Лерой Сане
Instagram Лерой Сане

Вінгер Баварії Лерой Сане самостійно повинен заробити для себе новий контракт із клубом.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналіста Kicker Георга Хольцнера.

28-річний німець готовий відмовитися від "значної частини" своєї зарплати, щоб залишитися в команді, оскільки він максимально комфортно себе відчуває у Мюнхені.

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Проте все йде до того, що гравець збірної Німеччини залишить мюнхенський колектив наступного літа в статусі вільного агента.

Єдиний варіант, за якого "ротен" продовжать з Сане контракт, який завершиться наступного літа, це якщо футболіст проведе видатну другу частину сезону.

Лерой Сане записав на свій рахунок п'ять голів та один асист у 19 матчах Баварії цієї кампанії.

Раніше стало відомо, що Баварії планує провести переговори про нові угоди одразу з чотирма грацями.

Баварія Лерой Сане

Лерой Сане

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