Баварія готова дати Сане новий контракт, але тільки за однієї умови

Вінгер Баварії Лерой Сане самостійно повинен заробити для себе новий контракт із клубом.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналіста Kicker Георга Хольцнера.

28-річний німець готовий відмовитися від "значної частини" своєї зарплати, щоб залишитися в команді, оскільки він максимально комфортно себе відчуває у Мюнхені.

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Проте все йде до того, що гравець збірної Німеччини залишить мюнхенський колектив наступного літа в статусі вільного агента.

Єдиний варіант, за якого "ротен" продовжать з Сане контракт, який завершиться наступного літа, це якщо футболіст проведе видатну другу частину сезону.

Лерой Сане записав на свій рахунок п'ять голів та один асист у 19 матчах Баварії цієї кампанії.

Раніше стало відомо, що Баварії планує провести переговори про нові угоди одразу з чотирма грацями.