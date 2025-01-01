Аморім збирається підписати нового воротаря, який конкуруватиме з Онана

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім хоче підняти конкуренцію на позиції воротаря, адже він незадоволений кількістю помилок першого номера команди Андре Онана.

Про це бажання 39-річного наставника повідомляє Manchester Evening News.

Незважаючи на хороший старт сезону, після появи Аморіма в МЮ форма 28-річного камерунця залишає бажати кращого.

Алтай Баїндир не справляється із завданням чинити тиск на Онана та конкурувати із ним за місце в основному складі. Тому Аморім планує придбати іншого голкіпера.

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Але щоб це трапилося прямо зараз, Манчестер Юнайтед має продати Баїндира під час січневого трансферного вікна. У будь-якому випадку Рубен Аморім упевнений, що матиме вплив на посилення воротарської позиції команди наступного літа.

Андре Онана пропустив 35 голів у 26 матчах МЮ цього сезону, відстоявши на "нуль" сім разів. На рахунку Алтая Баїндира три гри, одна з яких була "сухою", та шість пропущених голів.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед додав Каземіро до списку гравців, які ризикують бути проданими в січні.