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Аморім збирається підписати нового воротаря, який конкуруватиме з Онана

Олексій Погорелов — 1 січня 2025, 22:45
Аморім збирається підписати нового воротаря, який конкуруватиме з Онана
Андре Онана
Manchester Evening News

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім хоче підняти конкуренцію на позиції воротаря, адже він незадоволений кількістю помилок першого номера команди Андре Онана.

Про це бажання 39-річного наставника повідомляє Manchester Evening News.

Незважаючи на хороший старт сезону, після появи Аморіма в МЮ форма 28-річного камерунця залишає бажати кращого.

Алтай Баїндир не справляється із завданням чинити тиск на Онана та конкурувати із ним за місце в основному складі. Тому Аморім планує придбати іншого голкіпера.

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Але щоб це трапилося прямо зараз, Манчестер Юнайтед має продати Баїндира під час січневого трансферного вікна. У будь-якому випадку Рубен Аморім упевнений, що матиме вплив на посилення воротарської позиції команди наступного літа.

Андре Онана пропустив 35 голів у 26 матчах МЮ цього сезону, відстоявши на "нуль" сім разів. На рахунку Алтая Баїндира три гри, одна з яких була "сухою", та шість пропущених голів.

Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед додав Каземіро до списку гравців, які ризикують бути проданими в січні.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім Андре Онана

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