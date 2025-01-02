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Ліверпуль не буде переплачувати Александру-Арнольду за новим контрактом

Станіслав Лисак — 2 січня 2025, 15:23
Ліверпуль не буде переплачувати Александру-Арнольду за новим контрактом

Ліверпуль не має наміру платити надмірну високу заробітну плату правому захиснику команди Тренту Алексендру-Арнольду.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Мерсисайдці продовжують спроби підписати новий контракт з англійцем, який може покинути команду на правах вільного агента влітку.

Ліверпуль готовий трохи підвищити зарплату футболісту, який зараз заробляє близько 11 млн євро на рік.

Мадридський Реал, який є головним претендентом на футболіста, також готує пропозицію футболісту збірної Англії. "Вершкові" можуть підписати з Арнольдом попередню угоду про перехід улітку.

Напередодні Ліверпуль заблокував перехід Трента Александра-Арнольда в Реал. У поточному сезоні футболіст зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких віддав три асисти.

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