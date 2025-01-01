ПСЖ пропонує Салаху більш привабливий контракт, ніж Ліверпуль

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах має на руках два контракти, один з яких має більш привабливі умови за інший.

Про це повідомляє журналіст Eurosport Ромен Колле-Годен.

За його інформацією, ПСЖ пропонує 32-річному єгиптянину контракт, який розрахований на три роки із зарплатою 500 тисяч євро на тиждень.

У той же час Ліверпуль пропонує своєму гравцю продовжити співпрацю на менш вигідних умовах: контракт на 2 роки та 400 тисяч на тиждень.

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Нагадаємо, що чинна угода між "червоними" та Салахом завершиться наступного літа. Тобто, Мохаммед вже зараз може підписати попередній контракт з будь-якою іншою командою, до якої він приєднається безкоштовно після завершення нинішнього сезону.

Зараз Мохаммед Салах виступає чи не на найкращому рівні за всю свою кар'єру. Футболіст записав на свій рахунок 20 голів та 17 результативних передач у 26 матчах нинішнього сезону.

Раніше стало відомо, що Ліверпуль відмовився продавати Трента Александер-Арнольда Реалу прямо зараз.