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Ван Дейк оцінив своє майбутнє у Ліверпулі

Олександр Булава — 10 листопада 2026, 21:19
Ван Дейк оцінив своє майбутнє у Ліверпулі
Вірджил ван Дейк
Getty Images

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк оцінив можливе продовження контракту з клубом, який завершується влітку 2027 року.

Його слова передає Фабріціо Романо.

За словами захисника, наразі він повністю сконцентрований на грі за команду та отриманні задоволення від футболу, тож відклав будь-які роздуми про майбутнє на другий план.

"Я почуваюся добре, але зараз справа не в мені. Подивимося, що буде далі. Я зовсім не панікую. Хочу продовжувати грати та займатися тим, чим займаюся зараз. Побачимо, що принесе цей сезон. Я вже провів тут неймовірний час. Якщо ця історія продовжиться – чудово. Якщо ні, то я піду в інше місце.

Наразі немає нічого нового, про що можна було б повідомити, але це не означає, що я відчуваю якийсь стрес чи хвилювання", – розповів ван Дейк.

Нідерландець перейшов у Ліверпуль в січні 2018 року з Саутгемптона за 75 мільйонів фунтів, ставши найдорожчим захисником в історії футболу. Виграв з командою Лігу чемпіонів 2019 року та АПЛ у 2020 та 2025 роках.

У поточному сезоні зіграв у 15 матчах.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер заявив про намір продовжити виступ за англійський клуб після закінчення поточного сезону, коли спливає термін його чинної угоди.

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