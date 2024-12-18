Де Брейне – про контракт з Манчестер Сіті: Все прийде в свій час, все буде добре
Хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брейне заявив, що в нього поки що немає новин щодо продовження контракту з клубом.
Слова 33-річного бельгійця наводить Sky Sports.
"Іноді ти багато бачиш і багато читаєш. Здається, що люди знають більше за мене, тож, можливо, мені потрібно поговорити з ними!
Ні, новин немає, я ще ні з ким не розмовляв. Не було часу, не було правильного моменту. Я в порядку, я щасливий, я роблю свою роботу. Все прийде в свій час і все буде добре", – сказав Де Брейне.
Контракт Кевіна Де Брейне з Манчестер Сіті завершиться наступного літа.
Півзахисник виступає за "містян" з літа 2015 року, коли його придбали у Вольфсбурга за 76 мільйонів євро.
З того часу він зіграв за Ман Сіті у 397 матчах, у яких відзначився 104 голами та 171 асистом.
Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав себе недостатньо хорошим, коментуючи поразку у дербі з Манчестер Юнайтед.