Де Брейне – про контракт з Манчестер Сіті: Все прийде в свій час, все буде добре

Хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брейне заявив, що в нього поки що немає новин щодо продовження контракту з клубом.

Слова 33-річного бельгійця наводить Sky Sports.

"Іноді ти багато бачиш і багато читаєш. Здається, що люди знають більше за мене, тож, можливо, мені потрібно поговорити з ними! Ні, новин немає, я ще ні з ким не розмовляв. Не було часу, не було правильного моменту. Я в порядку, я щасливий, я роблю свою роботу. Все прийде в свій час і все буде добре", – сказав Де Брейне.

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Контракт Кевіна Де Брейне з Манчестер Сіті завершиться наступного літа.

Півзахисник виступає за "містян" з літа 2015 року, коли його придбали у Вольфсбурга за 76 мільйонів євро.

З того часу він зіграв за Ман Сіті у 397 матчах, у яких відзначився 104 голами та 171 асистом.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав себе недостатньо хорошим, коментуючи поразку у дербі з Манчестер Юнайтед.