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Роналду може покинути Аль-Наср наступного року

Олег Дідух — 30 грудня 2024, 22:04
Роналду може покинути Аль-Наср наступного року
Кріштіану Роналду
Getty Images

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може покинути Аль-Наср у 2025 році.

Про це повідомляє Marca.

Контракт 39-річного португальця з клубом діє до літа 2025 року. Аль-Наср запропонував форварду новий контракт, проте Роналду пропозицію поки що не прийняв. Йому подобається в Саудівській Аравії, проте 5-разовий володар Золотого м’яча розчарований тим, що досі не виграв національний чемпіонат зі своєю командою.

Якщо Аль-Наср не стане чемпіоном у поточному сезоні, то Роналду може покинути клуб. Форвард не планує завершувати кар’єру, а знаходиться у пошуках нового виклику.

Наприкінці листопада повідомлялося про те, що Жозе Моуріньо запросив Роналду в Фенербахче. Форвард виступає за Аль-Наср з січня 2023 року.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

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