Клопп посварився з ексхавбеком Реала через гру Ван Дейка у матчі зі Швецією на ЧС-2026

Колишній наставник Ліверпуля та керівник глобального футбольного напрямку Ред Булл Юрген Клопп вступив у публічну перепалку із колишнім півзахисником мадридського Реала Рафаелем ван дер Вартом щодо гри центрбека збірної Нідерландів Вірджила Ван Дейка у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2026-го року проти Швеції.

Про це повідомляє Marca.

Клопп та ван дер Варт наразі працюють футбольними експертами на NOS TV під час чемпіонату світу 2026-го року. Після завершення гри між збірними Нідерландів та Швеції нідерландський ексхавбек розкритикував темп гри колишнього підопічного Юргена, Ван Дейка та порівняв його з "Боїнгом-747" (прим. – американський широкофюзеляжний пасажирський і вантажний літак).

"Чесно кажучи, Ван Дейк мене трохи здивував. Той поворот… Він нагадував "Боїнг-747". Сподіваюся, він бігатиме трохи швидше під час турніру".

Колишній тренер став на захист центрбека Ліверпуля, вказавши на заплутаність коментарів ексфутболіста.

"Не знаю, чи варто взагалі згадувати Рафаеля ван дер Варта. Але якщо він колись скаже щось позитивне про якогось гравця, я буду готовий знову сприймати його слова серйозно. Складається враження, що він щось бачить, що потім мусить висловити це у вигадливій формі, аби згодом заперечити це. Але це не так уже й важливо".

Напередодні збірна Нідерландів у другому турі чемпіонату світу 2026 року розгромила Швецію з рахунком 5:1. Ван Дейк провів всю гру на полі. Підопічні Рональда Кумана посіли після цього матчу перше місце в групі F, маючи 4 залікові бала. Доля путівок у 1/16 фіналу світової першості вирішиться у третьому турі групового етапу.

Наступний поєдинок нідерландці на мундіалі проведуть проти Тунісу 26 червня. Старт зустрічі заплановано о 02:00 (за київським часом).