Ярмоленко повторив рекорд Шацьких, Карпати повернулися в чемпіонську гонку: підсумки 6 туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі відбулися матчі 6 туру. На жаль, вкотре через російські атаки два поєдинки не відбулися у заплановані дати та були перенесені на пізніший термін.

Водночас у зіграних матчах відбулося чимало важливих подій. Львівські Карпати оговталися від поразки Шахтарю та повернулися до чемпіонської гонки, а Полісся завдало першої поразки в сезоні Лівому Берегу. Динамо здобуло першу розгромну перемогу, а Шахтар після матчу в Лізі чемпіонів без проблем розібрався з Чорноморцем.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки 6 туру УПЛ.

П'ятниця, 11 вересня

Субота, 12 вересня

Неділя, 13 вересня

Понеділок, 14 вересня

Перенесено

Кривбас – Харків

Верес – Кудрівка

Російські терористи зірвали два матчі чемпіонату України

Проведення матчів 6 туру Української Прем'єр-ліги вкотре зіткнулося з безпрецедентними безпековими викликами. Через масовані російські атаки два поєдинки не відбулися та були перенесені. Йдеться про зустріч у Кривому Розі між Кривбасом та Харковом, а також у Рівному між Вересом та Кудрівкою.

ФК Кривбас

Тривалі повітряні тривоги порушують ритм матчів та тримають у стані невизначеності всіх учасників. Проте найголовніше – безпека людей. Тож перенесення матчів є цілком логічним рішенням. Дати проведення та час початку поєдинків будуть визначені пізніше Дирекцією УПЛ.

Від початку чемпіонату таких перенесень стало три. Раніше через російську атаку на стадіон в Одесі був зірваний поєдинок 2 туру між Чорноморцем та Колосом.

Історична перемога Карпат у Ковалівці

Львівські Карпати до цього ще жодного разу не вигравали в Ковалівці. Неприємну для "левів" статистику вдалося покращити вже у стартовому матчі 6 туру.

Футболісти Колоса не змогли знайти протидію швидкій та атакувальній грі підопічних Франа Фернандеса. Вже в дебюті зустрічі "зелено-білі" здобули перевагу в два м'ячі завдяки вдалим діям Назарія Русина та француза Жозе Сері. Ковалівці намагалися відігратися, однак у воротах Карпат упевнено відіграв Роман Мисак. 35-річний воротар востаннє брав участь у матчі УПЛ ще у 2024 році, коли виступав за Колос.

ФК Карпати

Карпати не стали грати від оборони, щоб зберегти переможний рахунок. Гравці "зелено-білих" могли довести справу до розгрому.

У підсумку львів'яни здобули історичну перемогу в Ковалівці та продовжують боротьбу за найвищі місця в таблиці. Натомість Колосу варто терміново виправляти ситуацію – команда не виграє вже у п'яти матчах.

Відеоогляд матчу Колос – Карпати

Оболонь перервала гольову посуху, але зазнала поразки від ЛНЗ

"Пивовари" стали головним розчаруванням стартового відрізка чемпіонату. І справа не лише у відсутності результатів. Оболонь має достатньо кваліфікованих гравців, а тренер Олександр Антоненко працює в УПЛ не перший сезон. Однак наразі команда виглядає одним із головних кандидатів на виліт.

Поєдинок проти ЛНЗ став підтвердженням цієї тези. Віцечемпіон минулого сезону переважав суперника у швидкості та майстерності. Окремі спалахи в грі Оболоні, як-от майстерний гол Маткевича, ситуацію не змінювали.

ФК ЛНЗ

У складі ЛНЗ свій дебютний гол забив новачок команди Ндіага Яде, який перейшов з Олександрії. Крім того, після тривалої перерви повернувся на поле Мухаррем Яшарі – один із лідерів "фіолетових" у попередніх сезонах. Завдяки цим підсиленням команді Віталія Пономарьова цілком до снаги нав'язати конкуренцію на верхніх щаблях таблиці.

Враховуючи попередній сезон, безвиграшна серія Оболоні триває вже сім матчів. Завдяки результативному удару Маткевича "пивовари" нарешті змінили нуль у графі забитих голів.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Оболонь

Перша поразка Лівого Берега та п'ята перемога Полісся

Перед матчем із Поліссям Лівий Берег залишався єдиною командою без поразок. Проте будь-яка серія рано чи пізно завершується. Навіть якщо йдеться про команду з одним із найкращих захистів ліги.

ФК Полісся

Полісся все ж зуміло зупинити "лелек", хоча й завдяки автоголу. Цього виявилося цілком достатньо, щоб здобути п'яту перемогу в сезоні та втриматися на першому місці.

Для Полісся ця перемога стала першою над Лівим Берегом. До слова, "вовки" вдруге в сезоні зберегли ворота "сухими", і вдруге їх захищав Олег Кудрик, який розпочинав чемпіонат запасним голкіпером.

Відеоогляд матчу Полісся – Лівий Берег

Рятівний джокер Шищенка

Буковина і Зоря перебувають поруч у турнірній таблиці та наразі посідають місця в її середині. Суперники були націлені на здобуття максимального результату в очному протистоянні.

В'ячеслав Танковський святкує забитий гол ФК Буковина

Зоря швидко відкрила рахунок у зустрічі після удару ветерана елітного дивізіону Ігоря Пердути. 35-річний захисник опинився в потрібному місці в потрібний час.

Футболісти Буковини кинулися відіграватися, але м'яч вперто не йшов у ворота. "Жовто-чорні", як і в попередніх матчах, створили достатньо моментів, щоб зрівняти рахунок.

Від поразки команду Сергія Шищенка врятував В'ячеслав Танковський, який вийшов на заміну. Досвідчений півзахисник після пасу Андрія Буська вирвав нічию для Буковини.

Відеоогляд матчу Буковина – Зоря

Динамо зробило подарунок для Костюка

У центральному матчі туру Динамо приймало Епіцентр, який доволі несподівано опинився у верхній частині таблиці УПЛ. Втім, симпатична команда Сергія Нагорняка нічого не змогла протиставити "пораненому" гранду.

Гості трималися до 41-ї хвилини, коли капітан "біло-синіх" Андрій Ярмоленко забив свій 124-й гол в УПЛ. За цим показником він зрівнявся з Максимом Шацьких, а до абсолютного рекорду йому залишився один гол.

Довершили справу нідерландець Джастін Лонвейк та Матвій Пономаренко, який відзначився шедевральним ударом зі штрафного. Динамівці вперше в сезоні здобули перемогу з великим рахунком, тим самим зробивши подарунок Ігорю Костюку на день народження.

ФК Динамо

Наступні матчі повинні продемонструвати, чи справді Динамо подолало кризу, чи це був лише миттєвий спалах.

Епіцентр пропустив три м'ячі – це більше, ніж у п'яти попередніх матчах чемпіонату. Один із найкращих захистів УПЛ дав тріщину та не впорався з атакою Динамо.

Відеоогляд матчу Динамо – Епіцентр

Шахтар не помітив втоми після ПСВ

Після нічиєї з нідерландським ПСВ (1:1) у Лізі чемпіонів Шахтар зустрівся з Чорноморцем. Турецький фахівець провів широку ротацію, випустивши гравців із меншою ігровою практикою.

Однак зміни у стартовому складі не позначилися на грі донеччан. "Гірники" переважали суперника, забивши два голи ще в першому таймі – відзначилися Олег Очеретько та Лука Мейрелліш. Лише завдяки самовідданій грі голкіпера "моряків" Кінгслі Аніагбосо рахунок залишився незмінним.

ФК Шахтар

Шахтар продовжує впевнено почуватися одразу на трьох фронтах – у чемпіонаті, Кубку України та Лізі чемпіонів. Втім, попереду на "гірників" чекають значно серйозніші випробування, які покажуть справжню готовність команди Арди Турана до боротьби за трофеї.

Відеоогляд матчу Шахтар – Чорноморець

Гонка бомбардирів

Тур виявився неповним, а тому дехто з бомбардирів не мав можливостей поповнити свій гольовий доробок.

Лідерами бомбардирської гонки залишилися Ігор Краснопір та Петер Ітодо, які мають по чотири голи.

До чільної сімки увійшли Матвій Пономаренко, Назарій Русин, а також Лука Мейрелліш. На рахунку форвардів відтепер по три забиті м'ячі.

Назарій Русин ФК Карпати

1. Петер Ітодо (Харків) – 4 голи (5 матчів)

2. Ігор Краснопір (Полісся) – 4 голи (6 матчів)

3. Кауан Еліас (Шахтар) – 3 голи (5 матчів)

4. Матвій Пономаренко (Динамо) – 3 голи (5 матчів)

5. Фелліпе (Карпати) – 3 голи (6 матчів)

6. Батон Забергджа (Харків) – 3 голи (5 матчів)

7. Назарій Русин (Карпати) – 3 голи (6 матчів)

Турнірна таблиця після 6 туру УПЛ

У верхній частині таблиці не відбулося змін. Після шести зіграних матчів лідирують Полісся та Шахтар, на рахунку яких по 15 очок. Карпати лише на два бали відстають від дуету та йдуть третіми.

Динамо завдяки перемозі над Епіцентром піднялося на четверту сходинку, а на п'яте опустився Харків. Черкаський ЛНЗ з 11-го піднявся на сьоме місце. Однак відставання віцечемпіона від лідерів становить сім балів.

На дні турнірної таблиці теж без змін: у зоні прямого вильоту – Колос і Кудрівка, а в зоні перехідних матчів – Чорноморець і Оболонь.

Що далі в чемпіонаті УПЛ?

У середині тижня будуть зіграні останні шість матчів 1/16 фіналу Кубку України. У них візьмуть участь одразу сім команд елітного дивізіону.

Наступний, 7 тур УПЛ стартує у п'ятницю, 18 вересня, і триватиме три ігрові дні. Центральною подією туру стане зустріч чемпіона та срібного призера минулого чемпіонату – Шахтаря та ЛНЗ. Динамо зіграє із Зорею, Полісся – з Кривбасом, а Карпати у західноукраїнському дербі прийматимуть Верес.

У битві аутсайдерів зійдуться Кудрівка та Колос, а Чорноморець спробує покращити турнірне становище в матчі з Оболонню.