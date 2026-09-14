Шахтар впевнено переграв Чорноморець у 6 турі УПЛ

Донецький Шахтар у номінально домашньому матчі на "Арені Львів" переграв одеський Чорноморець у межах 6 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

"Гірники" активно розпочали гру, відзначившись швидким голом. На 12-й хвилині донецький колектив вивів уперед Олег Очеретько, який у воротарському майданчику замкнув навіс Невертона з лівого флангу.

На 34-й хвилині Шахтар у схожому стилі подвоїв перевагу. Валерій Бондар виконав передачу з правого флангу, яку у воротарському майданчику головою замкнув Мейрелліш.

Друга половина зустрічі пройшла за переваги "гірників". Свої шанси не використали Карвалью та Цуканов, проте рахунок залишився незмінним. Чорноморець намагався переломити хід гри серією замін, але захист суперника зіграв надійно.

Перемога дозволила Шахтарю зрівнятися за кількістю очок із Поліссям, яке очолює турнірну таблицю УПЛ за додатковими показниками. Чорноморець із 4 очками посідає 13-те місце.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 14 вересня

Шахтар (Донецьк) - Чорноморець (Одеса) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Очеретько, 2:0 - 34 Мейрелліш

Шахтар: Різник, Караваєв, Грам, Матвієнко, Енріке, Криськів (Назарина, 70), Феррейра, Очеретько (Цуканов, 46), Карвалью (Ізакі, 70), Невертон, Мейрелліш (Траоре, 84)

Чорноморець: Аніагбосо, Гусєв, Жаржу, Хобе, Когут (Корнійчук, 46), Курко, Фарасєєнко (Авагімян, 57), Робакідзе (Кльоц, 46), Пушкарьов, Мба (Йока, 75), Попов (Алефіренко, 46)

Попередження: Попов (12), Робакідзе (41)

Нагадаємо, Динамо з рекордним голом Андрія Ярмоленка розгромило Епіцентр.