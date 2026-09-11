Карпати переграли Колос та очолили УПЛ

Ковалівський Колос вдома поступився львівським Карпатам у стартовому поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Карпати змогли відзначилися швидким голом. На 9-й хвилині Назарій Русин відібрав м'яч у захисника Едуарда Козіка та реалізував вихід віч-на-віч із Валентином Моргуном.

За 10 хвилин "леви" подвоїли свою перевагу. Роман Вантух виконав простріл із лівого флангу у воротарський майданчик суперника, де Жозеф Сері пробив у дотик. М'яч влучив у стійку, а Сері, вже лежачи на газоні, зіграв на добиванні – 0:2.

У другій половині Колос щосили намагався відігратися, проте знову до гола були ближчими гості. Зокрема, удар Русина прийняла хрестовина, а також у стійку влучив Хоакін Сіфуентес.

У підсумку гра завершилася перемогою Карпат – 2:0, яка дозволила львів'янам з 13 очками очолити турнірну таблицю чемпіонату. У Колоса 2 бали та передостаннє місце.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 11 вересня

Колос – Карпати 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Русин, 0:2 – 20 Сері

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, команди зустрінуться між собою вже 16 вересня, цього разу у межах 1/16 фіналу Кубку України. Матч на стадіоні "Колос" у Ковалівці розпочнеться о 12:00.

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