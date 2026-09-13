Гол Танковського врятував Буковину від поразки в матчі проти Зорі у 6-му турі УПЛ

Луганська Зоря у виїзному поєдинку розписала мирову із чернівецькою Буковиною в межах 6-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 1:1.

Перший серйозний гольовий момент завершився забитим м'ячем, який на довгий час подарував перевагу для команди Віктора Скрипника.

На 7-й хвилині "чорно-білі" пішли в атаку на карний майданчик суперника. Центральні захисники господарів не змогли взяти ситуацію під свій контроль, й м'яч опинився у ногах Будківського за декілька метрів від воріт.

Досвідчений нападник не зумів пробити, проте м'яч відскочив до Ігоря Пердути, який вже заніс його у сітку воріт Германа Петькова.

Перший тайм закінчився за мінімальної переваги Зорі. Будківський мав ще один небезпечний момент, але його не зумів реалізувати.

Утім, у другій половині зустрічі підопічні Сергія Шищенка хотіли відігратися, й це було помітно на полі. Змінити долю цього поєдинку вдалося Танковському на 81-й хвилині. Хавбек лише через 11 хвилин після виходу на заміну забив гол.

На лінії штрафного майданчика гравець пробив у лівий кут воріт суперника та врятував свою команду від поразки.

Чемпіонат України – Прем'єр-ліга

6-й тур, 13 вересня

Буковина – Зоря 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 7 Пердута, 1:1 – 81 Танковський.

Попередження: Талла 4, Вітенчук 38, Танковський 81, Шищенко 82 (за межами поля) – Нестеренко 33, Кушніренко 86, Башич 86, Попара 90+3.

Буковина: Пеньков, Бусько, Приймак, Карась, Стасюк, Одінака (Дахновський, 46), Задерака (Танковський, 70), Вітенчук, Талла (Підлепенець, 67), Кожушко (Дадашов, 66), Кравчук (Клепач, 80).

Зоря: Сапутін, Мачелюк, Джордан, Яньїч, Пердута, Слесар (Кушніренко, 46), Попара, Башич, Єлавич (Горбач, 65), Нестеренко (Глущенко, 72), Будківський.

Буковина після цьому матчу посіла восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. Водночас Зоря розташувалася на сходинці вище завдяки одному заліковому балу.

Нагадаємо, що в заключному матчі 5-го туру Буковина та Епіцентр розписали мирову.