Динамо з рекордним голом Ярмоленка розгромило Епіцентр у 6 турі УПЛ

У понеділок, 14 вересня, відбувся матч 6 туру УПЛ сезону-2026/27, у якому Динамо вдома перемогло Епіцентр.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Рахунок було відкрито під завершення 1-го тайму: Шапаренко з флангу відпасував на Ярмоленка, який з гострого кута відправив м'яч під поперечку воріт Федотова.

Таким чином, Андрій повторив рекорд Максима Шацьких за результативністю в чемпіонаті України, забивши свій 124-й гол в межах УПЛ.

Після перерви перевагу столичного клубу подвоїв Лонвейк – нідерландець відгукнувся на прострільну передачу Сича з правого флангу та вдруге засмутив гостей. Ну а остаточну крапку за 5 хвилин до завершення основного часу поставив Пономаренко.

Водночас у підопічних Сергія Нагорняка нагод забити було небагато. Дві були у Сидуна, однак в обох випадках нападнику забракло влучності.

У підсумку Динамо набрало 10 очок та піднялося на 4-ту сходинку турнірної таблиці. Епіцентр після поразки з 8-ма заліковими балами опустився на 6-те місце.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 14 вересня

Динамо Київ – Епіцентр 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Ярмоленко, 2:0 – 50 Лонвейк, 3:0 – 85 Пономаренко

Динамо: Бущан, Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак (Малиш, 84), Лонвейк (Михайленко, 64), Рубчинський, Шапаренко (Піхальонок, 84). Ярмоленко (Волошин 64), Пономаренко, Кабаєв (Ба, 76)

Епіцентр: Федотов, Лучкевич (Горін, 46), Репай, Ніл, Климець, Миронюк (Ліповуз 74), Запорожець (Таварес, 46), Ващенко (Себеріо, 68), Рохас, Сидун, Нене (Козак, 68)

Попередження: Ярмоленко (30), Михавко (58), Волошин (77) – Ващенко (15), Репай (67), Козак (72), Рохас (83)

Напередодні Полісся завдяки автоголу Косовського переграло Лівий Берег.