ЛНЗ впевнено обіграв Оболонь у 6-му турі УПЛ

ЛНЗ здобув перемогу над Оболонню в матчі чемпіонату України. Поєдинок у Черкасах відкривав програму суботнього ігрового дня шостого туру УПЛ сезону-2026/27.

Вже у стартові 15 хвилин матчу господарям вдалося заробити комфортний запас у два голи: спершу Таллес Бренер реалізував пенальті, а через 2 хвилини своїм першим голом у складі ЛНЗ відзначився орендований у Олександрії Папа Ндіага Яде.

Під конець першого тайму Теді Цара довів рахунок до розгромного. Все, на що спромоглася Оболонь – це гол престижу від Андрія Маткевича в другому таймі.

Чемпіонат України – УПЛ

6 тур, 12 вересня

ЛНЗ – Оболонь – 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 10 Таллес Бренер (з пенальті), 2:0 – 12 Яде, 3:0 – 45+1 Цара, 3:1 – 67 Маткевич

ЛНЗ: Ледвій, Драмбаєв, Муравський (68 Слюбик), Дідик, Пасіч, Рябов, Таллес Бренер (68 Яшарі), Якубу (60 Пастух), Яде, Цара (60 Кузик), Твердохліб (63 Девід)

Оболонь: Федорівський, Шевченко, Прокопчук, Єрмаков, Жовтенко (21 Маткевич), Капінус, Шулянський (80 Шулянський), Чех, Шостак (46 Мишньов), Слободян (60 Суханов), Устименко (61 Лях)

Попередження: 8 Жовтенко, 28 Твердохліб, 82 Єрмаков, 88 Пастух, 90+3 Рябов

Також у суботу, 12 вересня, повинні відбутися ще два матчі 6 туру УПЛ. Поєдинок Кривбас – Харків повинен був розпочатися о 13:00 і проходити паралельно з матчем ЛНЗ – Оболонь. Проте цей поєдинок досі не розпочався через повітряну тривого Кривому Розі. На 18:00 запланований початок матчу Верес – Кудрівка.