Можна забивати й більше: Пономаренко – про шанси перевершити рекорд Мхітаряна

Нападник Динамо Матвій Пономаренко підсумував перемогу над Зорею (2:0) у 7 турі УПЛ та оцінив свої шанси перевершити рекорд Генріха Мхітаряна.

Його слова передає пресслужба киян.

"Гадаю, наша гра покращилася, але сьогодні було непросто, особливо в першому таймі. Добре, що поговорили в роздягальні. Виправили помилки й дотиснули суперників, забивши два важливі м'ячі. Йдемо на міжнародну перерву з гарним настроєм", – сказав форвард.

Також нападник підтвердив свою мету — перевершити рекорд Генріха Мхітаряна за кількістю голів за один сезон (25 забитих м'ячів). Наразі на його рахунку 4 точні удари

"Сподіваюся, вболівальники ще не раз побачать такі голи, і що далі буду продовжувати в тому ж темпі. Рекорд Мхітаряна? Я не відмовляюся від своїх слів. Можна забивати й більше", – підсумував Пономаренко.

Раніше перемогу над Зорею прокоментував головний тренер киян Ігор Костюк.

Для Динамо – це четверта перемога в сезоні УПЛ, при одній поразці та нічиї. Наразі столичний клуб посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату.