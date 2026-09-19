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Можна забивати й більше: Пономаренко – про шанси перевершити рекорд Мхітаряна

Олександр Булава — 19 вересня 2026, 22:40
Можна забивати й більше: Пономаренко – про шанси перевершити рекорд Мхітаряна
Динамо

Нападник Динамо Матвій Пономаренко підсумував перемогу над Зорею (2:0) у 7 турі УПЛ та оцінив свої шанси перевершити рекорд Генріха Мхітаряна.

Його слова передає пресслужба киян.

"Гадаю, наша гра покращилася, але сьогодні було непросто, особливо в першому таймі. Добре, що поговорили в роздягальні. Виправили помилки й дотиснули суперників, забивши два важливі м'ячі. Йдемо на міжнародну перерву з гарним настроєм", – сказав форвард.

Також нападник підтвердив свою мету — перевершити рекорд Генріха Мхітаряна за кількістю голів за один сезон (25 забитих м'ячів). Наразі на його рахунку 4 точні удари

"Сподіваюся, вболівальники ще не раз побачать такі голи, і що далі буду продовжувати в тому ж темпі.

Рекорд Мхітаряна? Я не відмовляюся від своїх слів. Можна забивати й більше", – підсумував Пономаренко.

Раніше перемогу над Зорею прокоментував головний тренер киян Ігор Костюк.

Для Динамо – це четверта перемога в сезоні УПЛ, при одній поразці та нічиї. Наразі столичний клуб посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Динамо Київ Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко

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