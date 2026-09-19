Динамо з голами Бражка та Пономаренка дотиснуло Зорю в 7 турі УПЛ

Луганська Зоря у номінально домашньому матчі на стадіоні "Динамо імені Валерія Лобановського" поступилась київському Динамо.

Зустріч завершилась з рахунком 0:2.

Матч розпочався з переваги Динамо у володінні м'ячем, проте найбільш небезпечний момент першого тайму створила Зоря: Попара влучив у поперечину та стійку воріт Бущана.

У другій половині гри кияни продовжили контролювати хід зустрічі. Небезпечні моменти не використали Пономаренко та Лонвейк. Зоря відповіла небезпечним ударом Жерсона Родрігеса, який провів свій дебютний матч за луганський клуб.

Тиск "біло-синіх" приніс результат на 83-й хвилині, коли Володимир Бражко завдав удару з-за меж штрафного майданчика. М'яч після рикошету влетів у сітку воріт.

За декілька хвилин гол на свій рахунок записав Матвій Пономаренко – нападник в дотик пробив із лінії штрафного майданчика після скидання Волошина.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 19 вересня

Зоря (Луганська) – Динамо (Київ) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 83 Бражко, 0:2 – 86 Пономаренко

Зоря: Сапутін – Пердута, Джордан, Яніч, Мачелюк (Жуніор Рейс, 78) – Слесар (Глущенко, 78), Бойко (Родрігес, 56), Попара (Будківський, 56), Башич, Єлавіч (Італо, 74) – Нестеренко.

Динамо: Бущан – Малиш (Піхальонок, 80), Кендзьора, Михавко, Дубінчак – Лонвейк (Михайленко, 88), Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 63), Ярмоленко (Волошин, 63), Кабаєв (Ба, 46) – Пономаренко.

Попереджені: Джордан (80), Будківський (88) – Михавко (88).

Нагадаємо, напередодні Харків з голами легіонерів у другому таймі здолав Буковину.