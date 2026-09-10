Шахтар стартував у Лізі чемпіонів з нічиєї з ПСВ

Донецький Шахтар на виїзді зіграв внічию з нідерландським ПСВ у межах першого туру Ліги чемпіонів-2026/27.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Команди провели напружену першу половину зустрічі. Господарі небезпечно атакували, проте надійно зіграв Різник. "Гірники" намагалися відповідати контратаками. Наприкінці першого тайму український клуб зміг вийти вперед: Глейкер Мендоса увірвався у штрафний майданчик суперника, переграв захисника ПСВ і влучно пробив у дальній кут.

ПСВ агресивно розпочав другу половину та швидко зрівняв рахунок. На 48-й хвилині Дест пробив із 14 метрів у правий кут.

Після цього команди обмінювалися атаками. У гірників нагоду відзначитися мав Ізакі, який небезпечно пробив із меж штрафного майданчика. У підсумку матч завершився внічию.

Ліга чемпіонів-2026/27

Основний етап, 1 тур

10 вересня

ПСВ (Нідерланди) – Шахтар (Україна) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Мендоса, 1:1 – 48 Дест

ПСВ: Коварж, Костич (Фламінго, 68), Обікпо, Гертрейда, Дест, Ваннер, Сано, Тіл, ван Боммел, Пепі (Мейнанс, 83), Перишич

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Ізакі (Криськів, 89), Марлон Гомес, Аліссон (Лукас, 89), Мендоса (Невертон, 66), Кауан Еліас (Траоре, 66)

Попередження: Обіспо (56), ван Боммел (65), Дест (81) – Тобіас (35), Мендоза (47), Енріке (55), Бондар (63), Криськів (90), Гомес (91)

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Відзначимо, що це була друга лобова зустріч між цими клубами в офіційних матчах. Вперше та наразі востаннє ці команди перетиналися на футбольному полі у груповому раунді Ліги чемпіонів-2024/25. Та гра закінчилася вольовою перемогою ПСВ (3:2).

Свій наступний матч у єврокубку "гірники" зіграють 14 жовтня проти грецького АЕКа на полі лондонського "Стамфорд Бридж".

Раніше The Athletic оприлюднив свій рейтинг команд загального етапу Ліги чемпіонів.