Забили свої м'ячі: Піхальонок – про перемогу Динамо у матчі із Зорею

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок відреагував на виїзну перемогу команди у матчі з луганською Зорею (2:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Думаю, ми просто скористалися своїми моментами, забили свої м'ячі і виграли матч. Загалом з Зорею у нас завжди непрості ігри. Ми про це знали, і добре, що у підсумку перемогли.

Чи задоволені грою? Завжди хочеться краще, але ми здобули три очки й рухаємося далі.

Опір Зорі? Звісно, ми цього очікували та дуже ретельно розбирали суперника. Передбачали, що матч буде непростим, і сьогодні це підтвердилося на футбольному полі. Добре, що ми перемогли", – сказав хавбек.