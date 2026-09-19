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Забили свої м'ячі: Піхальонок – про перемогу Динамо у матчі із Зорею

Олександр Булава — 19 вересня 2026, 20:27
Забили свої м'ячі: Піхальонок – про перемогу Динамо у матчі із Зорею
Олександр Піхальонок
Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок відреагував на виїзну перемогу команди у матчі з луганською Зорею (2:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Думаю, ми просто скористалися своїми моментами, забили свої м'ячі і виграли матч. Загалом з Зорею у нас завжди непрості ігри. Ми про це знали, і добре, що у підсумку перемогли.

Чи задоволені грою? Завжди хочеться краще, але ми здобули три очки й рухаємося далі.

Опір Зорі? Звісно, ми цього очікували та дуже ретельно розбирали суперника. Передбачали, що матч буде непростим, і сьогодні це підтвердилося на футбольному полі. Добре, що ми перемогли", – сказав хавбек.

Також Піхальонок відповів на запитання про третій "сухий" матч в УПЛ.

"Це ефект Бущана. Дай Боже, щоб так було й надалі. Є впевненість у всієї команди, коли він позаду. Добре, що він повернувся і вже третій матч поспіль ми граємо на нуль", – підсумував Піхальонок.

Раніше перемогу над Зорею прокоментував головний тренер киян Ігор Костюк.

Для Динамо – це четверта перемога в сезоні УПЛ, при одній поразці та нічиї. Наразі столичний клуб посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату.

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