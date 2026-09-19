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Зоря – Динамо: букмекери визначили фаворита матчу 7 туру УПЛ

Денис Іваненко — 19 вересня 2026, 12:24
Зоря – Динамо: букмекери визначили фаворита матчу 7 туру УПЛ
Зоря – Динамо: коефіцієнти на матч 19 вересня
ФК Динамо

У суботу, 19 вересня, відбудеться поєдинок сьомого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, в якому Зоря вдома прийматиме Динамо.

Букмекери вважають фаворитом номінальних гостей. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,64, нічия оцінюється у 4,20, а виграш підопічних Віктора Скрипника – 5,00.

Очікується, що це протистояння може стати доволі результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 1,68, а ТМ 2,5 оцінюється у 2,20.

Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Він має розпочатись о 15:30.

Зазначимо, що напередодні луганський клуб підписав колишнього вінгера "біло-синіх" Жерсона Родрігеса. Він провів у складі киян 53 матчі, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами.

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