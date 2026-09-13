Полісся завдяки автоголу Косовського переграло Лівий Берег та очолило УПЛ
Полісся у Житомирі переграло столичний Лівий Берег у 6-му турі Української Прем'єр-ліги.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Полісся активно розпочало гру, створюючи тиск на ворота суперника. Небезпечних ударів завдавали Сарапій та Емерллаху. Проте постійні атаки "вовків" усе ж призвели до результату. Андраде виконав подачу з правого флангу у воротарський майданчик, де м'яч від коліна хавбека киян Сергія Косовського залетів у ворота.
У другому таймі Лівий Берег намагався відігратися. Суперники обмінялися небезпечними моментами: зокрема, у господарів небезпечно пробивав Андрієвський, а у гостей свій шанс не використав Волошин.
У підсумку рахунок більше не змінився. Перемога дозволила Поліссю з 15 очками очолити турнірну таблицю чемпіонату. У Лівого Берега 4 бали та 12-та позиція.
Чемпіонат України – УПЛ
6 тур, 13 вересня
Полісся (Житомир) – Лівий Берег 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 37 Косовський (автогол)
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, у стартовій грі 6 туру Карпати розібрались з Колосом, а згодом ЛНЗ переграв Оболонь. Також у суботу, 12 вересня, було перенесено два матчі через тривалу повітряну тривогу.