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Полісся завдяки автоголу Косовського переграло Лівий Берег та очолило УПЛ

Олександр Булава — 13 вересня 2026, 17:24
Полісся завдяки автоголу Косовського переграло Лівий Берег та очолило УПЛ
УПЛ

Полісся у Житомирі переграло столичний Лівий Берег у 6-му турі Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Полісся активно розпочало гру, створюючи тиск на ворота суперника. Небезпечних ударів завдавали Сарапій та Емерллаху. Проте постійні атаки "вовків" усе ж призвели до результату. Андраде виконав подачу з правого флангу у воротарський майданчик, де м'яч від коліна хавбека киян Сергія Косовського залетів у ворота.

У другому таймі Лівий Берег намагався відігратися. Суперники обмінялися небезпечними моментами: зокрема, у господарів небезпечно пробивав Андрієвський, а у гостей свій шанс не використав Волошин.

У підсумку рахунок більше не змінився. Перемога дозволила Поліссю з 15 очками очолити турнірну таблицю чемпіонату. У Лівого Берега 4 бали та 12-та позиція.

Чемпіонат України – УПЛ
6 тур, 13 вересня

Полісся (Житомир) – Лівий Берег 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 37 Косовський (автогол)

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, у стартовій грі 6 туру Карпати розібрались з Колосом, а згодом ЛНЗ переграв Оболонь. Також у суботу, 12 вересня, було перенесено два матчі через тривалу повітряну тривогу.

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