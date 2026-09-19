Костюк: Не вважаю, що початок сезону для Динамо був невдалим
Головний тренер Динамо Київ Ігор Костюк оцінив стартову частину сезону в виконанні своєї команди.
Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.
"Я не вважаю, що початок сезону був невдалим. Досить змістовний матч ми провели з ЛНЗ, але не забили свої м'ячі. Потім було нещастя в матчі з Буковиною, але то був матч, де вся команда програла. Після цього була розмова, і я вважаю, що після матчу з Буковиною команда зрозуміла. Ми взнаємо один одного, деякі моменти у нас по-новому проявляються.
Я вдячний хлопцям, що вони розуміють ситуацію, в якій ми перебуваємо. Тільки разом, з максимальною самовіддачею, з максимальною працею, з відпрацюванням тих моментів, які нам допомагають бути командою – тільки так ми будемо кращими, будемо здобувати перемоги та боротися за золоті медалі", – заявив Костюк.
Нагадаємо, 19 вересня Динамо в матчі обіграло Зорю 2:0 у матчі 7 туру УПЛ. Команда ще влітку вилетіла з єврокубків, а в чемпіонаті йде лише на 4 місці. Ці невдачі породили чутки про те, що Динамо може очолити іноземний фахівець.