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Матч Верес – Кудрівка перенесли через повітряну тривогу

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 20:50
Матч Верес – Кудрівка перенесли через повітряну тривогу
НК Верес

Матч 6 туру Української Прем'єр-ліги між Вересом та Кудрівкою перенесли через тривалу повітряну тривогу у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Проведення поєдинку перенесено на інший день, а нову дату оголосять пізніше. Клуб додатково поінформує про порядок дії квитків на перенесену гру.

Раніше через повітряну тривогу не змогли зіграти матч у Кривому Розі місцевий Кривбас та ФК Харків.

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Нагадаємо, у попередньому турі Верес зіграв внічию із Зорею, а Кудрівка поступилась Поліссю.

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