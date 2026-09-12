Матч Верес – Кудрівка перенесли через повітряну тривогу

Матч 6 туру Української Прем'єр-ліги між Вересом та Кудрівкою перенесли через тривалу повітряну тривогу у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Проведення поєдинку перенесено на інший день, а нову дату оголосять пізніше. Клуб додатково поінформує про порядок дії квитків на перенесену гру.

Раніше через повітряну тривогу не змогли зіграти матч у Кривому Розі місцевий Кривбас та ФК Харків.

Нагадаємо, у попередньому турі Верес зіграв внічию із Зорею, а Кудрівка поступилась Поліссю.