Ярмоленко повторив історичний бомбардирський рекорд Шацьких у чемпіонаті України

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко повторив рекорд Максима Шацьких за результативністю в чемпіонаті України.

Це досягнення йому підкорилося під час матчу проти Епіцентра в межах шостого туру УПЛ. 36-річний нападник відзначився голом на 42-й хвилині, скориставшись передачею від Миколи Шапаренка.

Таким чином, на рахунку Ярмоленка стало 124 забиті м'ячі, як і в Шацьких. Третє місце у списку посідає Сергій Ребров, який оформив протягом ігрової кар'єри 123 взяття воріт.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:

Андрій Ярмоленко – 124 голи Максим Шацьких – 124 голи Сергій Ребров – 123 голи Євген Селезньов – 117 голів Андрій Воробей – 105 голів Жуніор Мораес – 103 голи

Зауважимо, що Ярмоленко став гравцем "біло-синіх" в січні 2007 року, відколи перейшов із чернігівської Десни. З того часу він провів у футболці Динамо 436 матчів, у яких забив 170 голів та віддав 97 асистів у всіх турнірах.

У складі столичного клубу Ярмоленко став чотириразовим чемпіоном України та триразовим переможцем Кубку та Суперкубку України.

Окрім того, досвідчений вінгер має за спиною 126 матчів у складі збірної України. Йому не вистачає лише одного забитого м'яча, аби повторити рекорд результативності Андрія Шевченка (48 голів).

Нагадаємо, що напередодні спортивний директор та екскапітан донецького Шахтаря Дарійо Срна назвав Ярмоленка найкращим футболістом України за останні 20 років.